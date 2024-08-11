失聯移工搖身成小包仲介同鄉「雙頭抽」 判刑3月禁入台11年

警方當場查獲5男1女失聯移工。（台中市專勤隊提供）

2024/08/11 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕越南籍陽姓移工從2017年即失聯，四處打零工期間嗅到商機，吸收也是逃逸移工同鄉後搖身變成小包商，除向雇者也向同鄉收取仲介費，等於是「雙頭抽」，移民署台中市專勤隊蒐證後，循線帶回陽男等7名失聯移工，法院近日審結，判陽3月徒刑，移民署則對陽祭出11年不得入台的處分。

經查，42歲陽男原在雲林地區擔任製造業技工，逃逸失聯後四處打零工，偶然機會接觸到工地工作竟做出興趣，自學看懂工程圖後，興起媒介同鄉一起接工程念頭，搖身成為小包商，開始從社群媒體招募同鄉組成工班，再媒介到各大工地從事綁鐵工作。

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為了吸引同鄉加入，陽除媒介工作外，還教導同鄉看工程圖及技術指導，甚至每日親自接送工地上工，並提供家鄉風味的越南河粉及越南麵包做為早午餐，保姆式貼心服務，讓許多同鄉趨之若鶩，直到被查獲當天，同鄉才發現原來成了陽男賺錢的工具，當場從「足感心」變成「足傷心」。

移民署台中專勤隊去年底獲報，豐原區一處工地聘請非法移工，同年11月間前往查緝，趁陽男開車到大雅區接同鄉上工時查緝到案，查出除陽男是已失聯6年時間的逃逸移工，另車上5男1女也都是失聯移工，而陽負責仲介，除了向同鄉收取每人每日50元仲介費，以及200元的油錢及早午餐費，也向雇主收取每人每月2000元至3000元仲介費。

陽藉此「雙邊抽頭」賺取佣金，落網時身上除鋼筋工程圖外，還有10多萬元現金，因意圖營利而媒介外國人非法為他人工作事證明確，經台中市專勤隊分別函送台中市政府及台中地檢察署後，近日被判處有期徒刑3個月，沒收犯罪所得，也被管制入台11年；而非法雇主2人及非法工作失聯移工6人部分，另由勞政主管機關裁處中。

台中地院豐原簡易庭近日審結，認定陽男為賺取媒介費用，非法媒介外籍勞工工作，破壞主管機關對於外籍勞工在台灣工作的管理制度，且影響國人就業權益，以及合法外國移工之工作機會，但念及陽已坦認犯行，依法判刑3月，可易科9萬元。

台中市專勤隊代理隊長林建宏表示，今年1月至7月，該隊已查獲非法雇主86人、非法仲介27人及非法工作者185人，未來仍將持續強力「查緝非法仲介集團」，期從源頭解決失聯移工問題，另依就業服務法規定，任何人不得媒介外國人非法為他人工作，違反者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

陽男落網時身上有鋼筋工程圖。（台中市專勤隊提供）

另陽男身上還有10多萬元現金。（台中市專勤隊提供）

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