豐原警擴大臨檢 當場查獲失聯4年的越南籍移工

7月27日晚間，豐原派出所至轄內某大型電子遊藝場擴大臨檢，當場查獲失聯4年的丁姓女越南籍移工（右2）。（民眾提供）

2024/07/31 08:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局豐原派出所利用暑假至轄內某大型電子遊藝場擴大臨檢，副所長曹志瑋指示警專實習生顧庭宇一下車就協助封鎖後門出入口，結果就發現一名外籍女子快步離去，顧生趕緊通知執勤員警一同上前攔查，結果當場查獲失聯4年多的38歲丁姓越南籍移工，全案依入出國及移民法移請移民署台中專勤隊處置。

本月27日晚間9時許，豐原派出所至轄內某大型電子遊藝場擴大臨檢，查獲丁姓女越南籍移工（38歲），她一開始表示自己未攜帶任何身分證件，一會兒說不懂中文，一會兒又說要致電給朋友，拖延警方時間，直到警方請移民署專勤隊協助查詢，才發現原來她已經來台失聯4年多。

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首次參與臨檢的實習生顧庭宇，今年才20歲，他表示，從小到大從未進過這些八大場所，感覺很新鮮、刺激，第一次進到大型電子遊藝場又查獲失聯移工的經驗，十分震撼與印象深刻。從事警職是其自幼理想，除了能夠執法、助人，在工作中接觸到不同階層的人事物也能豐富人生閱歷，來到豐原分局實習真的是獲益良多，也期望未來能有更多與他有相同想法的人一起加入警察這個行列。

豐原分局分局長林大為表示，對於庭宇一加入團隊即大有斬獲相當肯定，並以「專業、敬業、樂業」六字箴言勉勵所有警專實習生，希望他們暑假實習期間，應保持多看多問多學的態度，讓在校所學的理論與外勤實務經驗相結合，才能收穫滿滿。

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