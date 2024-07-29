失聯移工變詐團車手 警鎖定人蛇集團追緝

逃逸失聯的外籍移工因行方不明、語言不通，詐團疑勾結人蛇集團找來當車手，成為追緝、阻詐的困難點，高市刑大逮捕1名越南移工充當車手。（民眾提供）

2024/07/29 14:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕警方不排除有詐騙集團勾結人蛇集團，專找失聯的外籍移工當車手，高市刑大組成專案小組追查，逮捕范姓越南移工（23歲），檢警持續追蛇頭、詐團，聲押涉案移工獲准，據調查，該詐團主要以假租屋、假貸款手法行詐，再雇用外籍移工充當車手，警方鎖定人蛇集團，全面追緝蛇頭及逃逸移工。

高市刑大偵四隊今天指出，透過鼓山分局針對被害人提領熱點分析，發現有外籍移工車手提領詐款，經比對鎖定疑似失聯的越南籍男子范氏所為，該車手涉嫌提領多筆詐欺贓款，主要以假貸款、假租屋，或於社群軟體平台「買空賣空」方式販售物品。

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該詐團以多種話術蒙騙被害人，佯稱賣家以不能下單為由，誘騙被害人加入通訊軟體LINE，再由一名自稱「客服專員」提供連結，謊稱需做金流驗證，被害人不疑有他 依對方指示操作轉帳至指定人頭帳戶後，始知遭詐騙。

專案小組蒐證2個月許，鎖定該逃逸越南籍男子范嫌，進一步掌握其行蹤，確認其涉詐欺犯行重大，即持高雄地檢署拘票前往將其查緝到案。

據了解，該越南籍車手逃逸期間加入以假網購、假貸款或假租屋等詐騙手法之詐欺集團，該集團自今年1月間即開始以上述方式行詐騙手法，並指派越南籍范嫌至ATM提領數十餘次，惟雖掌握該范嫌身分，因他自去年9月起遭通報行方不明，行蹤遍布南北，無固定居所。

刑大最後查出他藏匿於台南仁德區，昨將他逮捕，初步清查范嫌提領次數達62次，被害人計20人、被害金額達新台幣105萬餘元，昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，同時聲押獲准。

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逃逸失聯的外籍移工因行方不明、語言不通，詐團疑勾結人蛇集團找來當車手，成為追緝、阻詐的困難點。（民眾提供）

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