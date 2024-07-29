為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

失聯移工變詐團車手 警鎖定人蛇集團追緝

逃逸失聯的外籍移工因行方不明、語言不通，詐團疑勾結人蛇集團找來當車手，成為追緝、阻詐的困難點，高市刑大逮捕1名越南移工充當車手。（民眾提供）

逃逸失聯的外籍移工因行方不明、語言不通，詐團疑勾結人蛇集團找來當車手，成為追緝、阻詐的困難點，高市刑大逮捕1名越南移工充當車手。（民眾提供）

2024/07/29 14:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕警方不排除有詐騙集團勾結人蛇集團，專找失聯的外籍移工當車手，高市刑大組成專案小組追查，逮捕范姓越南移工（23歲），檢警持續追蛇頭、詐團，聲押涉案移工獲准，據調查，該詐團主要以假租屋、假貸款手法行詐，再雇用外籍移工充當車手，警方鎖定人蛇集團，全面追緝蛇頭及逃逸移工。

高市刑大偵四隊今天指出，透過鼓山分局針對被害人提領熱點分析，發現有外籍移工車手提領詐款，經比對鎖定疑似失聯的越南籍男子范氏所為，該車手涉嫌提領多筆詐欺贓款，主要以假貸款、假租屋，或於社群軟體平台「買空賣空」方式販售物品。

該詐團以多種話術蒙騙被害人，佯稱賣家以不能下單為由，誘騙被害人加入通訊軟體LINE，再由一名自稱「客服專員」提供連結，謊稱需做金流驗證，被害人不疑有他 依對方指示操作轉帳至指定人頭帳戶後，始知遭詐騙。

專案小組蒐證2個月許，鎖定該逃逸越南籍男子范嫌，進一步掌握其行蹤，確認其涉詐欺犯行重大，即持高雄地檢署拘票前往將其查緝到案。

據了解，該越南籍車手逃逸期間加入以假網購、假貸款或假租屋等詐騙手法之詐欺集團，該集團自今年1月間即開始以上述方式行詐騙手法，並指派越南籍范嫌至ATM提領數十餘次，惟雖掌握該范嫌身分，因他自去年9月起遭通報行方不明，行蹤遍布南北，無固定居所。

刑大最後查出他藏匿於台南仁德區，昨將他逮捕，初步清查范嫌提領次數達62次，被害人計20人、被害金額達新台幣105萬餘元，昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，同時聲押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

逃逸失聯的外籍移工因行方不明、語言不通，詐團疑勾結人蛇集團找來當車手，成為追緝、阻詐的困難點。（民眾提供）

逃逸失聯的外籍移工因行方不明、語言不通，詐團疑勾結人蛇集團找來當車手，成為追緝、阻詐的困難點。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
領贓款落網 百公斤詐團車手原是養牛青農
2024/07/04 13:23

領贓款落網 百公斤詐團車手原是養牛青農
失聯移工當保母顧三月嬰 疑過度搖晃害顱內出血判刑
2024/07/14 16:49

失聯移工當保母顧三月嬰 疑過度搖晃害顱內出血判刑

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
暑假打工遭詐團吸收 蘆洲警1小時逮2青少年車手
2024/07/09 16:56

暑假打工遭詐團吸收 蘆洲警1小時逮2青少年車手
失聯移工恐淪詐團車手成治安隱患 侯友宜：加強轄內查察
2024/06/27 15:22

失聯移工恐淪詐團車手成治安隱患 侯友宜：加強轄內查察

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播