酒駕保時捷衝上軌道撞樹還想逃 高雄輕軌一度被迫停駛

林男酒駕保時捷衝上輕軌軌道撞樹，酒測值超標3倍輕軌被迫一度停駛。（記者黃良傑翻攝）

2024/04/07 18:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市30歲林姓男子駕駛保時捷「MACAN S」休旅車，今下午4時許，行經鼓山區大順一路時，突然衝上輕軌軌道撞倒行道樹停下，車頭幾乎全毀，林男嘴角受傷流血，警方於現場聞到林男渾身酒氣，經酒測後呼氣酒測值為0.74，當場將林嫌依公共危險案逮捕；警方查出該車車牌已遭吊扣，竟懸掛他車車牌，警方一併舉發掣單開罰。

鼓山分局指出，高雄市鼓山區大順一路與富國路口，一名男子於下午4時許，駕駛名貴進口休旅車，違規左轉後失控闖入輕軌軌道，撞倒路樹及標誌桿阻礙輕軌交通。鼓山警方獲報後隨即沿線緝獲這名肇事男子。

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據了解，林男（30歲）沿大順一路東向西方向駕駛車輛，至富國路口迴轉向東時，不慎失控左偏碰撞軌道內植栽樹木及標誌桿，致路樹傾斜、標誌桿傾倒，駕駛當下未留在現場反而徒步逃逸。鼓山員警獲報後，及時趕抵現場，並沿線追緝肇事駕駛，隨即於大順一路、自由路口攔獲林男，並確認為肇事駕駛。

警方於現場發現林男渾身酒氣，經酒測後呼氣酒測值為0.74mg/L，當場將林嫌依公共危險案逮捕；警方查詢該車發現該車車牌已遭吊扣，竟懸掛他車車牌，經查現場僅有肇事車輛副駕乘客1人送醫，無明顯外傷，警方也依道路交通管理處罰條例35條8項舉發，可處乘客6000至15000元罰鍰。

警方表示，林嫌酒後駕車涉犯刑法公共危險、肇事逃逸，可處3年以下有期徒刑得併科30萬元以下罰金、處6月以上5年以下有期徒刑；另交通違規部分包違反大眾捷運法，可處罰新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰；

另違反道路交通管理處罰條例第12條，處汽車所有人新台幣3600以上10800元以下罰鍰，並禁止其行駛；21條1項1款：處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛、第35條1項1款：汽車駕駛人處新台幣30000元以上120000元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；以及第48條1項2款：不依標誌指示轉彎，處600元以上1800元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男酒駕保時捷衝上輕軌軌道撞樹，酒測值超標3倍輕軌被迫一度停駛。（記者黃良傑翻攝）

林男酒駕保時捷衝上輕軌軌道撞樹，酒測值超標3倍輕軌被迫一度停駛。（記者黃良傑翻攝）

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