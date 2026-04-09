鍾沛君嗆李洋「薪水領不領」 卓冠廷反擊：藍委躺平19萬照領

民進黨新北市議員卓冠廷與國民黨台北市議員鍾沛君。（本報合成，資料照）

國民黨籍彰化縣長王惠美近日趁「和美全民運動館」啟用典禮，向運動部長李洋遞交陳情公文，盼爭取彰化4座全民館的經費支持。李洋當下以「預算尚未通過」為由未收下紙袋，引發國民黨議員鍾沛君不滿，發文喊話李洋「別學壞、別變民進黨形狀」。民進黨議員卓冠廷對此反擊，大酸藍白立委聯手擋下總預算案，導致新成立的運動部無錢可用，狠批「國民黨的躺平，就是立委躺平、薪水照領」。

鍾沛君昨（8）日在臉書發文，稱對李洋感到不值，質疑其拒收公文是受民進黨政府教戰守則影響。她更犀利質問，若預算沒過，「李部長今年有沒有領到薪水？」並指出總預算卡關主因是政府拒編軍人加薪預算。鍾沛君強調，興建運動中心本是部長職責，不應淪為「政治廚」。

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針對鍾沛君的批評，李洋今（9）日受訪澄清，當時已明確向王縣長表達預算尚未通過的事實，但也主動詢問縣長是否已正式發函，承諾運動部後續會入案研究補助可行性。他強調，中央與地方目標一致，都希望能建置更多場館供民眾使用。

卓冠廷也在臉書發文聲援李洋，嘲諷鍾沛君「說的非常好」，強調總預算沒過，有三千多億國家錢不得動支，新興預算無法使用，但是公務員一樣領薪水，包含那些完全不審預算的立法委員，每個月照領19萬500元。

卓冠廷諷刺，2026年度總預算在2025年8月29日送進立法院，至今已躺了八個月，「國民黨的躺平，就是立委躺平，薪水照領」。反觀新成立的運動部到現在仍無預算可用，「辛苦李洋部長了，真的很期待看到你盡情施展拳腳，而不是被這些人欺侮。」

彰化縣長王惠美拿計畫書爭取場館預算，遭運動部長李洋以「預算沒有通過」未收。（資料照）

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