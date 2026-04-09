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    首頁 > 政治

    北市府有「驕兵必敗」前兆 陳宥丞贈「起跑線」布條要蔣萬安卯足全力

    2026/04/09 15:43 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員陳宥丞與張志豪拉起「起跑線」布條。（圖取自台北市議會官網直播影片）

    台北市議員陳宥丞與張志豪拉起「起跑線」布條。（圖取自台北市議會官網直播影片）

    台北市議員陳宥丞今天藉由市長蔣萬安進行施政報告期間，指出目前蔣萬安的對手看起來有可能是沈伯洋，然據觀察，蔣市府似有「驕兵必敗」的前奏，因為從許多政策看來，發現市府螺絲好像掉了一地，提醒市民真正在意的不是一頁式的煙火，而是政策拋出後卻無配套，同時致贈「起跑線」布條給蔣，呼籲不要認為開跑後就能順利抵達終點，希望他能「卯足全力，拚出成績」。

    陳宥丞指出，民眾關切的天然瓦斯、公共安全與救災系統，目前存在系統性的問題。此外，物價高漲，公共工程缺工、缺料，甚至缺到土方倒不出去，連公車亭也蓋不出來；還有居住正義，年輕人在台北市的居住窒息感越來越重、長者爬不上樓梯的情形日益嚴峻，希望不要再讓人民苦等答案。

    他也提到，無菸城市是蔣萬安喊出的口號，可是市民在路上還是會吸到二手菸，也看到目前有任何配套措施。另強調，民眾黨議員是基於好意，希望蔣不要優勢在但大意失，市府團隊不要覺得這是一場穩贏的比賽，看起來有些局處已顯自負、傲慢，反而會讓市民不安。

    陳宥丞也致贈蔣萬安「起跑線」布條置於其桌前，希望他能在這一年把百姓的事情放在心上，好好落實民生經濟議題，不要認為開跑後就能順利抵達終點，「票還沒入匭，你我都不一定能夠完全連任」，同時送出8字要蔣「卯足全力，拚出成績」。

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