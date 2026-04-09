太快人心！又一中國網紅來台鼓吹統一 移民署火速出手

中國網紅噠噠來台旅遊拍片，過程大吃台灣豆腐，宣揚一中（取自X）

中配網紅亞亞事件後，相關事件引發台人關注。近日又有一名中國網紅來台旅遊拍片，過程大吃台灣豆腐，宣揚一中。影片被PO網後引發網友憤怒。對此，移民署指出，已進行管制她不得再來台。

中國網紅噠噠（本名楊月）日前從泰國入境來台，將旅行片段拍成影片發布。影片中她大吃台灣豆腐，向地勤、店員等人說話時，張口閉口就要來上一句「中國台灣」。最有爭議的是在商店中消費時，被店員阿姨詢問要「載具」嗎？她表示聽不懂，對方向她解釋的時候，她莫名其妙表示：「我不是外國人，我是中國人。」接著又喊：「咱們都是一起的嘛，大陸和台灣對吧。」然而阿姨根本不知道對方是刻意的，還親切向她解釋台灣發票可以兌獎。

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還有網友發現，她過去影片顯示，無論她到哪國旅遊，只要逮到機會，就會不斷向當地人強調台灣是中國的一部份。

相關貼文近日在Threads上引發大量討論，不少網友開轟：「作為一個長期在宣傳台灣屬於中國的網紅，我不知道移民署讓她入境台灣是什麼意思？如果她離境之後再發表此類的影片，是不是代表台灣政府也認同她的言論順便幫她背書了呢？」「為什麼這種人可以入境台灣」。

對此，移民署指出，該名網紅今年3月以短期專業交流事由來台，經目的事業主管機關同意後提出申請，並會商相關機關審查後同意，而她待了一週後離境。經查，其拍攝的影片，已涉違背對等尊嚴原則，「本署以依規管制其不得來台。」

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