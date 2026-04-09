藍委集體缺席軍購條例協商 提附帶決議確立沒「+N」

國民黨團集體缺席國防特別條例草案協商。（記者方瑋立攝）

立法院今（9）日針對國防特別條例進行首次朝野黨團協商，然而國民黨團截至下午2時40分仍集體缺席，卻提出一份上次委員會初審通過的「附帶決議」。該決議文內容明確要求，針對未來美國可能通過的新對台軍售案，行政機關必須另案研擬第二階段特別條例送審，堅持在現有條例草案架構內排除其餘對美軍購案，立委王定宇也指出，此舉已確立國民黨版軍購條例實質上已無所謂「+N」。

鎖定3500億軍售案 藍營要求另提條例「分段」審議

國民黨立委提出的附帶決議內容指出，本條例是因應美國政府於2025年12月18日通知我國總額約111億美元（約折合新台幣3500億元）的軍售案。

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決議文進一步主張，鑒於美國國會未來可能通過新的對台軍售案，為強化監督，要求主管機關於知悉美方通知我國政府之日起，應立即研擬「強化國防及對美採購第二階段特別條例」草案，並函請立法院審議。

該份決議文下方由多位國民黨籍立委簽署，包括馬文君、陳玉珍、李彥秀、廖先翔、徐巧芯、林思銘、黃仁、牛煦庭、羅廷瑋、許宇甄、張智倫、顏寬恒、林沛祥、葛如鈞等人。

藍營在決議中補充，一旦「第二階段」草案送抵立院，立法院應即召開朝野黨團協商並列案排審，以從速完成三讀程序為名，實則要求每一筆大額軍購都必須分階段、逐案重啟特別條例審議，而非由政府在既有條例下直接追加預算。

針對國民黨團集體缺席協商，立委王定宇說，行政院版草案在程序委員會被杯葛10次，國民黨的版本就是3800億沒有「+N」，因為就是要另外提特別條例。

民進黨立委林楚茵也向藍營喊話表示，躺著等習近平，等到的絕對不會是和平。針對國民黨團通過的附帶決議，她批評，完全是在打假球，這張附帶決議拆穿了國民黨的假面，所謂3500億+N，N就是等於零，等於告訴大家今天根本就是不要讓國家及第一線官兵最需要的預算。

國民黨團所通過的附帶決議，確立所謂「+N」即另提條例送審。（記者方瑋立攝）

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