賴總統：全力推動「客家六箭」 與亞洲各國深化區域合作

總統賴清德今接見「亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團」時表示，政府正全力推動「客家六箭」政策，讓客家文化代代相傳，並推動台灣客家大步走向國際。（圖由總統府提供）

總統賴清德今接見「亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團」時表示，政府正全力推動「客家六箭」政策，從公共參與、飲食文化到青年創生，全面支持客家發展，讓客家文化代代相傳，並推動台灣客家大步走向國際，與亞洲各國共同深化區域合作，讓引以為傲的客家文化在更多地方開枝散葉。

賴清德指出，亞洲台灣客家聯合總會2011年成立以來，成功串連印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等11個國家與地區的客家鄉親，海外鄉親們也始終心繫台灣、力挺台灣，讓世界看見台灣，政府責無旁貸，要讓台灣的客家文化代代相傳，並讓台灣客家大步走向國際。

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賴清德表示，政府全力推動「客家六箭」政策，全面支持客家發展。第一、公共客家，客家文化不僅屬於客家鄉親，而是屬於全台灣，因此政府將客語列為國家語言；第二、飲食客家，客委會透過完善且有力的政策，將客家美食推廣至台灣各地，同時建立品牌，協助年輕人創業。

賴接著說，第三、青年客家，客委會成立青年諮詢委員會，讓客家青年的意見得以納入決策，協助推動客家文化與客家聚落的發展；第四、創生客家，除國家發展委員會與經濟部既有政策外，客委會亦提出相關措施並編列預算，支持客家青年返鄉創業。

賴指出，第五、區域客家，蔡英文前總統任內推動「浪漫台三線」，透過建設串聯不同縣市的客家鄉親；雖然行政規劃不同，但在生活、活動與區域連結上則緊密相連。第六、國際客家，他在擔任行政院長任內核定於桃園舉辦國際客家博覽會，並獲致良好成果。

賴清德表示，正因有僑界與政府一起打拚，這幾年來台灣和亞洲各國的夥伴關係持續深化，例如已與重點投資的東南亞國家，陸續完成重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定；也與新加坡在金融服務上有密切合作；並與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國，在電子製造與產業投資方面建立堅實的合作基礎。

賴清德強調，未來政府將繼續與亞洲各國，在經貿、產業、教育等各領域加強交流合作，也期待各位鄉親秉持台灣客家人「不畏艱難、開疆闢土」的精神，一起深化區域合作，讓引以為傲的客家文化在更多地方開枝散葉。

總統賴清德今接見「亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團」時表示，政府正全力推動「客家六箭」政策，讓客家文化代代相傳，並推動台灣客家大步走向國際。（圖由總統府提供）

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