公務員閱讀轉型，Podcast崛起成學習新主流。「文官愛讀冊」Podcast收聽倍增。（記者林曉雲翻攝）

面對數位時代學習型態轉變，公務人員保障暨培訓委員會推動專書閱讀全面轉型，從傳統紙本與實體導讀，走向以Podcast為核心的「閱聽學習」新模式。保訓會主委蔡秀涓指出，近年公務人員學習習慣已明顯改變，「文官愛讀冊」Podcast收聽人次則從2024年的1.3萬人次，成長至2025年的2.8萬人次，呈現倍數成長趨勢。

考試院今（9）日召開院會，保訓會以「公務人員專書閱讀推廣之轉型規劃與展望」進行報告，並說明打造更彈性、多元的行動學習機制，讓公務人員能隨時隨地進行知識吸收。

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蔡秀涓指出，公務人員實體導讀活動的參與人數，由2018年5950人，大幅下降至2025年1548人；相對地「文官愛讀冊」Podcast收聽人次倍數成長，數據顯示，數位閱聽在便利性與觸及率上，已逐漸取代傳統閱讀推廣模式，成為公務人員學習的重要管道。

蔡秀涓表示，此次轉型不再侷限於過去「選書、導讀」的單一形式，而是以公務人員的職涯發展與生活需求為核心，建構「行動知識庫」，未來節目內容將涵蓋公共治理、職場發展、身心健康與生活素養等多元面向，並採每月固定更新，每集15至30分鐘的形式，方便公務人員利用通勤、運動等零碎時間持續學習，強化終身學習能力。

國家文官學院主任林維倫說明，今年「文官愛讀冊」將聚焦兩大主軸，包括「公務職涯與生活面向」及「三明治世代家庭面向」。前者涵蓋財務健檢、退休準備、職場壓力調適及文化閱讀等議題；後者則延伸至數位教養、失智症認識及長照資源運用，回應許多公務人員在家庭與工作間的雙重壓力。

保訓會表示，未來將持續優化內容與形式，透過數位平台提升學習的可近性與實用性，讓閱讀不再受限於時間與場域，而能融入日常生活，進一步提升公務人員整體專業素養與生活品質，打造更具韌性與前瞻性的文官學習體系。

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