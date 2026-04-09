黃國昌動作頻頻新北選到底？地方政壇解析為藍白合「拚民調」

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌（左二）近期動作頻頻，地方政壇解讀是為了衝刺藍白整合的民調。圖為黃國昌春節期間參拜廟宇。（記者賴筱桐攝）

下屆新北市長選戰，藍、綠、白陣營的參選人底定，分別由李四川、蘇巧慧、黃國昌出戰，目前呈現「三腳督」局面，雖然藍、白陣營都喊出「藍白合」，外界也猜測黃國昌可能不會選到底，但黃的參選動作頻仍，讓人霧裡看花；新北藍、綠政壇人士分析，藍白合取決「比民調來決定人選」，黃國昌目前所為是在拚民調、奮力一搏，但未來在「藍白合」後，新北最後仍是藍綠一對一的對決態勢。

國民黨新北市議員呂家愷表示，新北「藍白合」的民調預計5月舉行，在此之前，黃國昌有若干參選動作都很正常，基於實力原則，國民黨李四川有優勢勝出；站在誠信原則，黃國昌曾說，「藍白合」後輸的一方願賭服輸、要全力輔選，他相信黃國昌會兌現承諾，黃現階段除了為自己民調奮力一搏，也必須拉抬民眾黨小雞（市議員參選人）的選情。

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國民黨新北市議員陳偉杰也認為，黃國昌目前參選動作多，藍、白陣營毋須過度憂慮，因為黃身為民眾黨主席，有責任義務提供小雞發揮的舞台，不管召開記者會或造勢活動，都是選舉基本的ABC，相信黃國昌會秉持「藍白合」的默契，尊重民調結果。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈指出，黃國昌不放棄參選機會，現在全力拚民調，是不希望數字落差太大，因此影響小雞的選情，不論黃國昌是否會選到底，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已做好準備，面對「一對一」的選戰，民進黨會按照自己的選戰步調持續努力。

民進黨新北市議員卓冠廷說，樂見黃國昌選到底，3位候選人來一場公平爽快的對決，而非藍白的利益交換。黃國昌的參選意願如同嚼了1天的口香糖，乏味又無趣，一下子成立競總，一下子又表態願加入李四川團隊，黃國昌自知民調沒起色，談退選沒面子，談合作又沒有談判的本錢，目前陷於騎虎難下、進退維谷的窘境。

民眾黨新北市議員陳世軒強調，黃國昌從頭到尾已經說得很清楚，藍、白現階段是兄弟登山、各自努力，目前所有的參選作為都是衝刺民調，但也會尊重「藍白合」的默契，說黃國昌不會參選的人，都是網路側翼的攻擊話術，也是綠營刻意挑起藍、白矛盾的「激將法」，黃國昌一定說話算話，永遠都是民眾黨最佳的輔選者。

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