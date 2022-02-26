台61線彰化段區間測速「龜速」也該抓？ 警方說話了

台61線西濱快速公路彰化段區間測速3月1日凌晨零時啟用。（彰化縣警局提供）

2022/02/26 23:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台61線彰化段區間測速將於3月1日凌晨零時啟用，許多用路人認為「超速」要抓，「龜速」也應該比照辦理才對。彰化縣警局交通隊長林世明說，區間測速以取締超速為主！

不少用路人說，台61線彰化路段大型車輛多，區間測速確實有必要，但是「龜速」與「超速」一樣都是交通問題來源，既然要取締超速，「龜速」車輛比照辦理才對。

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林世明說，國道在取締龜速部分，主要針對內側的超車道，而台61線是西濱快速公路，目前在彰化設置的測速閘門全部都在北上車道，也就是台61線北上177公里到168.1公里，從鹿港洋厝匝道到伸港匝道，總距離8943公尺，行車速限為90公里。

警方說，台61線彰化區間測速目前都在宣導期，警方取締超速的計算方式，是用路人的車速超過限速的寬容值10公里，也就是車速100公里就達取締門檻，換算下來，用路人行經彰化區間測速不能少於5分21秒，一旦超速就開罰3000元到6000元。

林世明強調，超速對於道路交通安全的影響很大，目前台61線取締以超速為主，彰化北上車道有區間測速，南下路段也會採取機動式取締，讓用路人不要心存僥倖。

台61線彰化段區間測速設於北上177公里到168.1公里，也就是從鹿港洋厝匝道到伸港匝道，總距離8943公尺，行車速限為90公里。（彰化縣警局提供）

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