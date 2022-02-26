為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台61線彰化段區間測速「龜速」也該抓？ 警方說話了

    台61線西濱快速公路彰化段區間測速3月1日凌晨零時啟用。（彰化縣警局提供）

    台61線西濱快速公路彰化段區間測速3月1日凌晨零時啟用。（彰化縣警局提供）

    2022/02/26 23:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台61線彰化段區間測速將於3月1日凌晨零時啟用，許多用路人認為「超速」要抓，「龜速」也應該比照辦理才對。彰化縣警局交通隊長林世明說，區間測速以取締超速為主！

    不少用路人說，台61線彰化路段大型車輛多，區間測速確實有必要，但是「龜速」與「超速」一樣都是交通問題來源，既然要取締超速，「龜速」車輛比照辦理才對。

    林世明說，國道在取締龜速部分，主要針對內側的超車道，而台61線是西濱快速公路，目前在彰化設置的測速閘門全部都在北上車道，也就是台61線北上177公里到168.1公里，從鹿港洋厝匝道到伸港匝道，總距離8943公尺，行車速限為90公里。

    警方說，台61線彰化區間測速目前都在宣導期，警方取締超速的計算方式，是用路人的車速超過限速的寬容值10公里，也就是車速100公里就達取締門檻，換算下來，用路人行經彰化區間測速不能少於5分21秒，一旦超速就開罰3000元到6000元。

    林世明強調，超速對於道路交通安全的影響很大，目前台61線取締以超速為主，彰化北上車道有區間測速，南下路段也會採取機動式取締，讓用路人不要心存僥倖。

    台61線彰化段區間測速設於北上177公里到168.1公里，也就是從鹿港洋厝匝道到伸港匝道，總距離8943公尺，行車速限為90公里。（彰化縣警局提供）

    台61線彰化段區間測速設於北上177公里到168.1公里，也就是從鹿港洋厝匝道到伸港匝道，總距離8943公尺，行車速限為90公里。（彰化縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃市台66線、台3乙線區間測速 2/28恢復執法
    2022/02/25 14:49

    桃市台66線、台3乙線區間測速 2/28恢復執法
    看緊荷包！西濱彰化段區間測速 3月起恢復取締
    2022/02/24 10:19

    看緊荷包！西濱彰化段區間測速 3月起恢復取締

    台中哪區成自住客新選擇？
    台61線觀音、新屋段區間測速24日開罰 用路人：路爛能開多快？
    2022/02/23 23:37

    台61線觀音、新屋段區間測速24日開罰 用路人：路爛能開多快？
    小心荷包！宜蘭北宜公路及蘇花改區間測速 3/1起執法
    2022/02/23 17:46

    小心荷包！宜蘭北宜公路及蘇花改區間測速 3/1起執法

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    區間測速執法恢復 新店環河路違規取締量增168％
    2022/02/22 10:12

    區間測速執法恢復 新店環河路違規取締量增168％
    走蘇花改中仁、仁水隧道注意！區間測速2/26啟用 不只抓超速
    2022/02/19 17:14

    走蘇花改中仁、仁水隧道注意！區間測速2/26啟用 不只抓超速
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播