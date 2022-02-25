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    桃市台66線、台3乙線區間測速 2/28恢復執法

    台66線道區間平均速率裝置設備，28日啟用恢復執法。（警方提供）

    台66線道區間平均速率裝置設備，28日啟用恢復執法。（警方提供）

    2022/02/25 14:49

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市台66線快速道路西向14.6公里處到11.5公里處、台7乙線雙向8.2公里處到12.1公里處的「區間平均速率裝置」設備，已於18日通過資安檢測，將於28日起恢復執法，桃園市政府警察局交通警察大隊統計，16日後已啟用的3處區間平均速率裝置，共取締了1553件超速違規，呼籲用路人不要超速，以免自己的荷包大失血。

    台3線大溪、龍潭段的區間平均速率裝置設備，已於16日啟用，至今取締1477件超速違規；台61線觀音、新屋段雙向的區間平均速率裝置設備，24日啟用，首日就取締56件超速違規，用路人分依道路交通管理處罰條例第33條、40條、43條規定，被處以1200元到2萬4000元罰鍰。

    28日起恢復執法的2處，包括台66線快速道路西向14.6公里處到11.5公里處、時速限制90公里，台7乙線雙向8.2公里處到12.1公里處、時速限制40公里，警方說，其中快速道路超速違規，會比照高速公路罰則，將處3000元到2萬4000元罰鍰。

    另，因應淡水大橋完工，交通部公路總局24日函文變更台61線里程，新北市與桃園市界原為台61線22.3公里處，已調整為16.624公里處，預計3月31日前陸續調整里程後，台61線道的區間測速範圍，也將調整並另行公告。

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