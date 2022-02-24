看緊荷包！西濱彰化段區間測速 3月起恢復取締

西濱彰化段區間測速3月1日凌晨零點啟用開抓，全長8943公尺，低於321秒即超速。（警方提供）

2022/02/24 10:19

〔記者湯世名／彰化報導〕不再出包！因爆發烏龍取締引發全台暫停執法的省道台61線西濱快速道路彰化段區間測速，在通過法定度量衡檢定及資安檢測後，彰化警方宣布3月1日凌晨零點起開抓，取締路段為北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限為90公里，超速違規即開罰3000元至6000元罰鍰，呼籲用路人切勿心存僥倖。

引爆全台區間測速系統失準震撼話題的，是1名民眾2020年間與友人騎車到彰化玩，行經西濱彰化段區間測速時，他用手機定位車速，始終都在時速91、92公里左右，因此區間測速秒數應為355秒，沒想到收到罰單，出現他車速為105公里，換算秒數為305秒，已經超過時速100公里寬容值的321秒，且誇張的是，與他同時經過的友人竟沒有收到罰單，他提出申訴，彰化警方清查赫然發現確實是系統出包。全台多處區間測速暫停執法，彰化縣警局更將3千多張罰單全部撤銷。

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彰化縣警局交通隊指出，彰化縣台61線區間測速系統於2月18日已通過法定度量衡檢定及資安檢測，經由縣長核定恢復運作，確定3月1日凌晨零點恢復執法。

交通隊建置的台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，前於2020年3月2日至4月15日運作執法，1個半月共告發超速違規3627件，車禍事故也因此大幅減少；後因設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，設備也暫停使用至今，因此縣警局也向廠商提告求償，廠商賠償144萬8千餘元；鑒於以往的錯誤經驗，警方要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，即不會開單舉發，另系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。

交通部去年公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可公告恢復執法，彰化警局為避免重蹈覆轍，全面檢視台61線區間測速設備，改善計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定（NTP）連線同步功能外，增設另一組獨立主機，對量測通行時間連續校時偵錯，再至後端進行人工稽核，雙重確認後確保違規資料正確性，防止錯誤舉發。

設備系統修正後，已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定及交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合中央準確度及資安規範，不再出包，警方並呼籲用路人遵守行車速限，切勿心存僥倖。

西濱彰化段區間測速3月1日凌晨零點啟用開抓，全長8943公尺。（警方提供）

西濱彰化段區間測速通過法定度量衡檢定及資安檢測，3月1日凌晨零點起開抓，低於321秒即超速。（警方提供）

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