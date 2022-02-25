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    木棍毆打同事手腳20多下竟致死 工人判刑3 年10月

    示意圖

    示意圖

    2022/02/25 12:14

    〔記者張文川／台北報導〕新北市胡姓工人，前年5月在新店山區工寮與何姓同事起口角，氣得拿木棍猛K何男手腳2、30下，打完後和好，胡男還把床位讓給何男休息，沒想到隔天起床時，卻見何男已沒了呼吸心跳，送醫不治，解剖證實何男死於橫紋肌溶解；台北地院認為胡男犯後自首，盡力賠償家屬有悔過誠意，態度尚可，依傷害致死罪判3年10月徒刑。可上訴。

    據了解，胡男和何姓同事長期跟著工頭在外接案做工，2人平常就愛「鬥嘴鼓」，但看在工頭和其他工人眼裡，2人感情不錯，工作默契也好，2020年5月事發當天，2人在工寮裡喝了酒又吵起來，何男拿起菜刀作勢攻擊，胡男不干示弱，抽起木棍把刀子打落在地，並朝何男的手、腳一陣亂打約20至30下。

    2人從房間追逐到客廳鬧了一陣子，直到林姓同事出言相勸才住手，之後何男覺得身體不舒服，胡男扶他回房休息，胡男床位離客廳比較近，特地把床位讓給何男躺。不料，隔天清晨要上工時，大家赫然發現何男昏迷不省人事，沒了呼吸，經送醫急救仍然不治。

    胡男難過表示從沒有要殺害何男的意思，不敢置信只打手腳就害死好友，工頭也證稱，胡男和何男關係很好，憾事發生後，常主動寄錢給何母和何的2位姊姊致歉。

    法醫解剖發現，雖然何男僅手腳四肢有被木棍毆打痕跡，但因心臟狀況不好，手腳被打到瘀青嚴重後，引發橫紋肌溶解症，間接致死，傷害與死亡有因果關係，北檢檢察官認定胡男無殺人犯意，依傷害致死罪嫌將胡男提起公訴。

    北院審理時胡男認罪，合議庭認為他有傷害致死的不確定故意，胡男在打掉菜刀後仍持續攻擊何男，已屬防衛過當，但符合自首，且已支付部分款項給何母和姊姊，犯後態度尚可，因此判3年10月。

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