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    花蓮自強外役監科長當街被痛毆 2嫌被聲押

    嫌犯下車毆打周姓戒護科長。（民眾提供）

    嫌犯下車毆打周姓戒護科長。（民眾提供）

    2022/02/18 12:23

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮自強外役監獄周姓戒護科長，15日晚間開車在花蓮市區停等紅綠燈時，疑被後方劉姓、黃姓男子駕車故意追撞，並遭持棍棒打到左手骨裂，外傳恐與受刑人教唆尋仇有關，因涉犯殺人未遂等罪嫌重大，花蓮地檢署訊後向花蓮地方法院聲請羈押禁見。花蓮地院訂於今天下午召開羈押庭。

    劉姓、黃姓男子犯案後，強調只是行車糾紛，但警方調閱監視器發現，不像不慎追撞，疑為放慢速度後又輕踩油門致追撞，且雙方下車並未發生爭執，周姓戒護科長及妻小是突遭棍棒及辣椒水攻擊。

    花蓮地檢署獲報後，認為案情恐非單純而有深入追查必要，即由檢察官指揮花蓮分局組成專案小組，積極蒐集事證，並聲請搜索票獲准拘提19歲劉男、18歲黃男到案。

    案經檢察官江昂軒訊問後，認為被告2人共同涉犯刑法殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，昨深夜向花蓮地院聲請羈押禁見。

    花蓮地檢署檢察長鍾和憲說，維護花蓮地區治安極為重視，不容許任何街頭暴力事件發生，以確保社會秩序安寧。倘有不法滋事挑釁公權力者，檢察官必會指揮警方從速從嚴偵辦，遏止不法，呼籲切勿以身試法，自毀前途。

    外傳周姓科長以疫情為由，未核准受刑人返家奔喪，不排除是遭幫派成員蓄意報復。自強外役監回應，已進行內部調查，並配合檢警偵查；周科長從矯正署調來外役監約2年多，負責督導戒護人員從事相關管理工作，表現盡職，沒有與人結怨。

    由於花蓮市區近期發生多件行車事故紛爭、幫派分子開槍示威或酒後鬥毆情形，花蓮縣警察局已規劃統合警察局刑事警察大隊、保安隊、交通隊及花蓮警分局優勢警力，擇定花蓮市區多處幫派分子經常聚眾閙事治安熱點同步實施威力臨（路）檢勤務，全面掃除犯罪因子。

    黃姓嫌犯持辣椒水、球棒加入戰局。（民眾提供）

    黃姓嫌犯持辣椒水、球棒加入戰局。（民眾提供）

    花蓮縣警察局規劃統合警察局刑事警察大隊、保安隊、交通隊及花蓮警分局優勢警力，擇定花蓮市區多處幫派分子經常聚眾?事治安熱點同步實施威力臨（路）檢勤務，全面掃除犯罪因子。 （警方提供）

    花蓮縣警察局規劃統合警察局刑事警察大隊、保安隊、交通隊及花蓮警分局優勢警力，擇定花蓮市區多處幫派分子經常聚眾?事治安熱點同步實施威力臨（路）檢勤務，全面掃除犯罪因子。 （警方提供）

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