花蓮外役監戒護科長當街遭痛毆 警逮捕兩嫌

花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長開車時遭人從後方追撞並遭兩名年輕人下車持鋁棒及辣椒水攻擊，警方隨即逮捕兩人到案。（花蓮警分局提供）

2022/02/17 11:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長15日晚在市區開車時遭人從後方追撞，撞人的車上兩名年輕人下車直接持鋁棒及辣椒水攻擊周男，花蓮警方當晚隨即逮捕兩人到案，初步了解是行車糾紛引起的暴力衝突，對於是否有幫派教唆犯案將進一步調查釐清。

花蓮警分局副分局長溫劭瑜說，15日晚間七點多，在花蓮市德安一街發生一起車輛追撞的意外，36歲周姓男子所駕的Nissan灰色汽車停等紅綠燈時，遭後方19歲劉姓男子所駕Toyota白色汽車追撞，雙方下車理論，不料後方車輛的劉男、黃男持球棒、辣椒水攻擊周男，把周打到左手骨裂後就直接逃離現場，周緊急被送往花蓮慈濟醫院就醫，周男妻小在車上飽受驚嚇也遭辣椒水波及。

請繼續往下閱讀...

由於周姓男子在監獄擔任戒護科長，只是單純的行車糾紛卻遭兩名年輕人下重手修理，讓外界懷疑是否是在監獄中得罪具有幫派背景的受刑人而被教唆小弟修理？ 花蓮警方指出，沿途調閱監視器，發現兩名年輕人的車輛並沒有沿途尾隨，而是剛好在德安一街發生追撞，到案的兩人說是對方態度不好才起糾紛。

兩人堅稱是「行車糾紛」但供詞不僅前後矛盾，問到關鍵原因又拒不作答，行徑可疑，警方初步研判無預謀，不過仍會繼續追查兩人相關通聯記錄、交往對象，釐清是否有幫派背景，訊後依殺人未遂、重傷害等罪嫌移送法辦，並查扣作案工具球棒、辣椒水，花蓮警方強調，警方對於任何暴力滋事分子均將從嚴究辦。

法務部矯正署花蓮自強外役監獄副典獄長黃坤芳說，周姓科長從矯正署調來外役監約兩年多，平時沒有直接接觸受刑人，工作是負責督導戒護人員從事相關管理工作，表現非常負責盡職，不曾與人結怨，如今不排除任何可能，待檢警調查釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法