遇瑪莎惡少該怎辦？ 「東海大七事件」勾網友記憶：89被嚇跑

5年前「東海大七事件」勾起網友回憶，當時駕駛BMW大七的郭男連續倒車4次衝爛彭男駕駛的豐田ALTIS車頭，事後兩人都被依法起訴，郭男被判5月，彭男等3人各判6月徒刑。（翻攝自臉書爆料公社）

2021/11/13 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中市宋姓大學生日前不慎與一台瑪莎拉蒂跑車擦撞，慘遭張姓車主與其他2名惡煞痛毆到顱內出血，暴力事件引發各界議論。對此，有網友回憶起5年前的「東海大七事件」，好奇詢問「大7事件是不是最好的榜樣」，文章引發網友熱烈討論。

回顧「東海大七事件」，該案發生在2016年10月31日晚間，當時一名郭姓男子開著黑色BMW740i轎車（大7）載著老婆和5歲小孩，行經台中東海夜市新興路，被22歲彭男駕駛的豐田ALTIS違停擋住去路，郭男按喇叭後繞過，竟遭豐田尾隨，豐田車內4人還下車持棍棒砸郭男大7，郭男見狀連續倒車衝撞豐田，彭男等人嚇傻躲進隔壁店家樓上。

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事後檢方依恐嚇罪、毀損罪、強制未遂罪、傷害罪和公共危險罪等，起訴郭男及彭男3人，羅姓少年移送少年法庭，法官審酌彭男等人違規在先，而郭男也逾越正當防衛之必要，判郭男5月，彭男等3人各6月徒刑，均得易科罰金。

有網友就在PTT以「大7事件是不是最好的榜樣」以及「大家都忘了台中東海大七事件了嗎？」為題發文，直呼看到瑪莎拉蒂3名惡煞暴力攻擊男大生，讓他感到很痛心，「以後遇到這種事情是不是只要被脅迫就可以不要下車，然後直接離開，不構成肇逃，之前東海大七事件是不是才是正解？」

不少網友紛紛留言「比那些89兇 他們就鳥獸散了啊笑死」、「跑的還是那群89」、「忘了 反正89嚇跑超好笑」、「大七事件大快人心，不然要放任屁孩囂張」、「可以躲車上報警，別衝撞人啊」。

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