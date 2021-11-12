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    首頁　>　社會

    「海神惡煞」事件燒到警政署 陳家欽撂狠話：用組織犯罪辦

    署長陳家欽（前排左四）今天下午到台南警五分局頒獎，同時提起「海神惡煞」案，撂下狠話若有嫌疑，要以組織犯罪法辦。（記者王捷攝）

    署長陳家欽（前排左四）今天下午到台南警五分局頒獎，同時提起「海神惡煞」案，撂下狠話若有嫌疑，要以組織犯罪法辦。（記者王捷攝）

    2021/11/12 18:34

    〔記者王捷／台南報導〕台中發生「海神惡煞」痛毆大學生事件，延燒到警政署，署長陳嘉欽今天下午到南市警五分局頒發破案獎金，鼓勵南警破獲組織犯罪及詐騙集團，他在席中講到海神惡煞案，他撂下狠話，一個一個打、一個一個抓，有類似的案子要了解嫌犯背後的關係，以組織犯罪法辦，南市刑大隊長林宏昇說，以後只要發生鬥毆，不僅要面對刑法，在社會秩序維護法上，也全都移送簡易庭。

    署長陳家欽今天下午低調到台南，警五分局頒獎，鼓勵南市刑大，麻豆、佳里以及第五分局破獲的重大矚目案件，並在會中提到「海神惡煞」引起的治安狀況，警政署相當重視，他指出，台灣人對善良的人會給予同情，一位大學生只是因為行車糾紛，就被痛毆送醫，被害者還沒出院，警察機關就放走嫌犯，未來這是各警局分局長應該重視的問題。

    雖然陳家欽在台南，卻以台中警局的案子舉例一次提出許多疑問，嫌犯這麼年輕，為什麼開這麼好的車？他的背後有誰？是做什麼工作？經濟來源是什麼？這都是警方應該要深入了解的問題，有組織犯罪就要一個一個打、一個一個抓。

    另外，如果如發生類似案件時，快打警力要迅速到場壓制，即時救助傷患，並且逮捕現行犯，機關分局長必須親力親為，了解事件背後的原因，而不是將鬥毆看作單一個案，務必嚴正執法，絕不容許任何挑戰公權力不法行為。

    署長陳家欽（前排左四）今天下午到台南警五分局頒獎，同時提起「海神惡煞」案，撂下狠話若有嫌疑，要以組織犯罪法辦。（記者王捷攝）

    署長陳家欽（前排左四）今天下午到台南警五分局頒獎，同時提起「海神惡煞」案，撂下狠話若有嫌疑，要以組織犯罪法辦。（記者王捷攝）

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