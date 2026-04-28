力麗集團總裁郭銓慶涉2起內線交易 檢調搜索20處約談6人

力麗集團總裁郭銓慶。（記者劉詠韻攝）

首次上稿 17:38

更新時間 19:34

力麗集團總裁郭銓慶疑利用親友名下證券帳戶，於2021年土地處分及2024年私募案兩大重訊發布前夕，為旗下的力麒建設、宏易創新國際公司提前買進股票牟利。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分多路搜索力麒建設、宏易創新公司及郭銓慶住居所共20處，並約談郭等6名被告到案說明，全案將朝違反證券交易法「內線交易罪」方向偵辦。

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檢調調查，郭銓慶涉入的第一件內線交易案，為力麒建設於2021年10月27日傍晚5時18分公告處分兩筆位於台北市精華區的土地，處分利益高達2億8600萬元，對營建股而言，屬足以帶動股價波動的重大利多；郭疑似在重大訊息公開前，利用資訊不對稱的優勢提前進場買股。

第二起內線交易案，為宏易創新於2024年9月20日公告董事會決議113年（西元2024年）私募普通股定價相關事宜，並擬辦理私募2萬張股票等重大訊息，粗估募集金額約1億5200萬元，而郭銓慶則疑在當天盤中重大訊息公開前即已提前布局，買進宏易股票進行套利。

據了解，此次共包含總裁秘書、公司職員等6名涉案人員；另郭銓慶妻子與兒子則以證人身分接受訊問，協助釐清資金流向及下單過程等細節，至於實際不法獲利金額，仍待進一步釐清。

總裁秘書裴惠娟。（記者劉詠韻攝）

郭銓慶之子，力麒建設董事長郭濟鋼。（記者劉詠韻攝）

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