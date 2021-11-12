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    首頁　>　社會

    為宋同學祈福集氣！逢甲師生連署譴責暴力 宋媽媽感動淚謝

    宋同學的導師（中）獻花給宋媽媽（右），並送上同學手寫的祝福卡片。（記者何宗翰攝）

    宋同學的導師（中）獻花給宋媽媽（右），並送上同學手寫的祝福卡片。（記者何宗翰攝）

    2021/11/12 18:36

    〔記者何宗翰／台中報導〕逢甲大學18歲宋姓男大生開車與瑪莎拉蒂擦撞，竟遭暴打到重傷，逢甲今天下午為宋同學發起全校師生祈福連署活動，宋媽媽也到場致意，落淚表達感謝：「對大家的關心與支持非常感動，他不孤單，還有這麼多人支持他！」

    宋媽媽說，「好不容易他今天終於可以甦醒了，我的人生才又有了希望，真的非常譴責暴力，不希望再有任何父母需要承受這樣的錐心之痛，也希望大家一起抵制暴力，讓這名凶嫌得到應有的裁決，不要再放他出來到處亂傷人。」

    逢甲大學校長李秉乾致詞時說，他難過的是，學生竟然因為擦撞，被惡人持棍棒毆打到顱內出血，氣憤難耐的是，我們生活的地方，竟然被這群惡人，以暴力造成人人自危與不安，「這群惡人究竟壞到什麼樣的地步，揪眾毆打我們的學生，這群惡人憑什麼囂張到這種地步，造成社會的不安，剝奪了我們生活的的安全感。」

    李秉乾說，今天我們聚集在逢甲大學，為宋同學祈福集氣，祈禱他早日康復，回到逢甲大學繼續學習。懇請民眾協助提供當晚事故相關證據，呼籲11月7日凌晨12點40分左右，行經台灣大道三段與河南路二段十字路口路段，往台中市區方向的車輛，能提供相關證據，協助宋同學及其家人進行後續司法上的程序。

    校方致贈慰問金，宋同學導師獻花、同學手寫祝福卡片致贈給宋媽媽，與會全體師生並轉身在背後反暴力的背版簽名連署。除了逢甲師生，來自東海大學、朝陽科技大學、中山醫學大學、亞洲大學、彰化師範大學學生會的代表也都到場連署，同聲譴責暴力。

    與會全體師生轉身在背後反暴力的背版簽名連署。（記者何宗翰攝）

    與會全體師生轉身在背後反暴力的背版簽名連署。（記者何宗翰攝）

    逢甲大學校方致贈慰問金給宋媽媽。（記者何宗翰攝）

    逢甲大學校方致贈慰問金給宋媽媽。（記者何宗翰攝）

    宋媽媽落淚表達感謝。（記者何宗翰攝）

    宋媽媽落淚表達感謝。（記者何宗翰攝）

    逢甲學生寫下祈福卡片為宋同學集氣。（記者何宗翰攝）

    逢甲學生寫下祈福卡片為宋同學集氣。（記者何宗翰攝）

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