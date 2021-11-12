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    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂惡煞李韋霖父母鞠躬道歉 「是我們疏於管教」

    台中瑪莎拉蒂車禍毆人案3煞之一的李韋霖，父母出面向被害人致歉。（記者劉濱銓翻攝）

    台中瑪莎拉蒂車禍毆人案3煞之一的李韋霖，父母出面向被害人致歉。（記者劉濱銓翻攝）

    2021/11/12 20:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕瑪莎拉蒂3煞因為擦撞打昏宋姓男大生，3嫌之一的李韋霖，父母今天出面鞠躬致歉，坦言疏於管教，才讓衝動的孩子對社會造成負面影響，若受害者家人願意，他們會去探視道歉，希望大家為宋同學集氣，早日康復回到正常生活。

    李男母親難過地說，她與丈夫在南投南崗工業區開車床工廠，全廠僅夫妻兩人在做，從早做到晚，也無力聘僱員工，廠房也在貸款，外傳兒子是「富二代」，應該是負債的「負二代」。

    若宋家願意 盼能探視道歉

    她說，兒子平時住草屯，與她關係疏離，幾乎快決裂，不清楚兒子的交友狀況，也不認識瑪莎拉蒂案另2人張敦量、陳勁豪，對於兒子犯的錯感到抱歉，若宋家願意，夫妻倆願意前往致歉。

    李母說，對於孩子不學好，很後悔沒好好教他，兒子國中時曾要求買機車，但因未成年又沒駕照才不同意，卻種下心結，加上兒子與自己脾氣都硬，長期相處不融洽，母子才會那麼疏離。

    夫妻倆都是看電視新聞才知兒子闖禍，起初還有懷疑一下，但因報出兒子全名，這才嚇一大跳，對於兒子現在被羈押的情況，她也不清楚，只希望兒子這次能記取教訓，以後好好做人。

    李韋霖父母鞠躬道歉，也希望宋同學早日康復，回到正常生活。（記者劉濱銓翻攝）

    李韋霖父母鞠躬道歉，也希望宋同學早日康復，回到正常生活。（記者劉濱銓翻攝）

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