台版柬埔寨案半年密集審理 高院今上午進行首波10多人宣判

高院審理「台版柬埔寨案」，經近半年來密集審理，今將進行首波宣判，被告有鄭文誠等10多人；至於全案核心被告傅榆藺（如圖）等人，將列在下一波宣判對象。（記者楊國文攝）

2024/04/12 07:01

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案涉拘行拘禁61人，有3人遭凌虐慘死，不法所得高達3.93億多元，士林地院依私刑拘禁致死等罪，重判核心要角、綽號「大姊」的傅榆藺、「茶董」陳樺韋各無期徒刑，另有27名共犯被判刑；高等法院經近半年審理，考量被告人數眾多，今（12）日上午將先進行首波宣判，被告共10多人，均為涉案情節較單純、或已認罪、僅就刑責判刑過重而上訴者。

士林地院去年11月22日宣判後，將在押的傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、劉宏翊、邱伯倫、吳秉恩、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明、潘依凡等23人均移審到高等法院，高院開庭後認定23人均有逃亡之虞，全部裁定收押。

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高院今年1月23日先提訊一審判刑最重的5人開庭，包括傅榆藺（30歲）、陳樺韋（31歲）、蔡博臣（29歲，一審判刑29年6月）、涂世泓（31歲，29年2月）及鄭育賢（28歲，28年徒刑），傅女、陳樺韋等人均表示打算和被害人和解，但對涉案案情避重就輕，稱聽命於另案審理中的「老闆」杜承哲指示。

高院合議庭考量被告人數眾多，從1月底的準備程序庭起，即採密集審理方式進行審訊，其中有10多名被告，分別因涉案情節較單純、已認罪，或上訴二審時僅爭執一審判刑刑責過重，已率先審理終結，高院因此訂今天上午10時，進行首波宣判，將提訊鄭文誠、張家豪、劉宏翊、邱伯倫、李佳文等10名在押被告出庭聆判，另有數名獲交保在外的被告。

至於傅榆藺、陳樺韋等多位核心成員涉案被告，不在今天宣判範圍之內，已訂本月17日起，將繼續開庭審理。

被害人求償部份，士林地院已收到至少34件求償案，估計總求償金額將達逾億元的天價；上月25日，士院已先就2件求償案，判「大姊」傅榆藺等多位核心成員應賠償2被害人1040萬元。

綽號「藍道」的杜承哲（士院另案審理中）前年9月24日至11月1日，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，由車商在網路上高價承租金融帳戶，吸引車主到摩鐵面試，陳樺韋、涂世泓等人前置作業「綁定約定帳戶」，傅榆藺、蔡博臣負責「驗車」確認金融帳戶可作為人頭帳戶洗錢，再由陳樺韋將人帶往桃園據點，直到前年10月16日桃園據點關不下，控員幹部呂政儀拓點到淡水，並找更曾忠義介紹控員加入集團看守車主。

檢警調查，此詐團共詐騙多達267人，在38天內，控員「強控」私刑拘禁共61名被害人，很多被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐，還餵毒品FM2控制行動，手段凶殘，並造成3人死亡，其中，黃男受不了凌虐，攀爬房間浴室內窗戶，不幸從11樓墜樓死亡，黃姓女子因為吐血、大小便失禁，卻被延誤就醫導致不治，而林男已生病還慘遭餵毒，導致心肌梗塞休克死亡。

高院審理台版柬埔寨案，今（12）天將進行首波共10多名被告宣判，一審判無期徒刑、在押的陳樺韋將列為下一波宣判對象。（記者楊國文攝）

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