恐嚇桃園殯儀館人員與保全還毆打自家員工 警逮7嫌

警方查獲蘇姓男子（右1）等人送辦。（警方提供）

2022/02/18 09:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘇姓男子經營殯葬花藝店，2月間他在桃園殯儀館內違規停車，保全人員勸導被他嗆道：「小心我剁你的手腳！」桃園殯儀館人員也被恐嚇「你最好不要退休」，桃園警分局17日查獲蘇男等7人到案；另因他曾押兩名員工在店內毆打，警方訊後已依妨害公務、妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

去年6月間，蘇男的一名員工因細故，與他發生口角，惹得蘇男不爽，將對方押入殯葬花藝店內痛毆一頓，員工返家後愈想愈害怕，趕忙搬家到台中市，並向台中警方報案；去年9月間，蘇男的另一名員工向他借車外出，不慎與其他車輛發生碰撞，蘇男知情後暴怒，待借車的員工返回店內時，痛毆對方一頓，員工事後也向桃園警方報案。

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2月間，蘇男在桃園殯儀館工作時，違規停放車輛，保全人員看到後趨前勸導，蘇男一度不願移車，還嗆聲要剁對方的手腳，桃園殯議館人員聽到爭執聲前來協調，蘇男才配合移車，後來卻在社群網站上貼文，恐嚇將要向對方噴辣椒水、對方「最好不要退休」。

桃園警分局接獲桃園殯儀館報案，與刑事局偵查第6大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵5隊合作，組成聯合專案小組蒐證，17日持搜索票逮回蘇男等人，並查扣球棒、刀械、鋼珠槍、電擊槍等，將追究他們的妨害公務、妨害自由等罪責。

警方查扣蘇姓男子等人的球棒、刀械、鋼珠槍等。（警方提供）

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