前後任女友互嗆聲 雙方人馬殯儀館旁大打出手

2019-05-31 10:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕蔡姓男子現任女友與前任女友因感情糾紛，不斷在臉書、LINE上互嗆，蔡男為替現任女友出頭，今天凌晨相約新北市立殯儀館旁側門，雙方5人一言不合大打出手，造成蔡男與對方許男、朝男等頭、手部受傷，與蔡同行的陳男不聽員警勸阻，叫囂、與警肢體衝撞，海山警分局出動快打部隊21人，到場阻卻屁孩氣焰，壓制帶回法辦。

海山警分局新海派出所調查，今天凌晨3時25分獲報，新北市立殯儀館旁的新海路與長江路口發生街頭大混鬥，警方快打部隊趕到時，雙方仍在扭打，警方連忙拉開雙方，雙方互毆造成一方22歲蔡姓男子、另一方帶頭的27歲許姓男子、同夥24歲朝姓男子等3人受傷，與蔡男同行的24歲陳姓男子持續對員警叫囂，頑抗執意毆打對方，3名員警湧上壓制，帶回偵訊。

警方調查，蔡男今天凌晨為替女友出氣帶著陳男到場，對方許男則替蔡男前女友出頭，帶著朝男與另名陳男共3人到場，雙方到場一言不合，現場大打出手，一旁喪家發現報案，警方查訪目擊者，過濾監視器，佐證傷害、妨害公務等罪嫌。

蔡男辯稱，因前後任女友間素有嫌隙，今天他替女友出面，許男則稱他不滿蔡男現任女友對前任過於囂張，才替人出頭；警方將全案依傷害、妨害公務等罪嫌法辦5人，並約制雙方不得再挑釁、尋仇。

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