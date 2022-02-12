鋁棒打凹！通訊行老闆被活活打死 警在垃圾場找到凶器血衣

專案人員漏夜在垃圾場尋獲行凶的鋁棒及死者鍾男衣服、鞋子，查扣6名涉案人手機，凶器鋁棒更已打凹變形。（記者闕敬倫翻攝）

2022/02/12 20:37

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區1家通訊行老闆鍾姓男子疑遭活活打死，涉案店員陳姓男子佯裝發現者被警方揭穿。中和警分局深入調查發現，雙方應是因店務帳目爆發糾紛，昨晚逮捕主嫌前通訊行老闆詹姓男子等4男2女，在板橋區垃圾場找出犯案鋁製球棒及死者衣物，警訊後將6嫌依殺人罪嫌移送法辦。

昨天早上10點多，新北市警察局中和分局接獲板橋亞東醫院通報，有非自然死亡者送院急救，但到院前已斷氣。警方擴大追查發現34歲死者鍾男是通訊行老闆，受傷部位均在四肢。

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載送鍾男送醫的24歲通訊行員工陳男聲稱，昨天凌晨2點多去通訊行，發現鍾男滿身是傷，期間扶他去上廁所，見他尿失禁，才趕緊協助就醫。他還說，鍾男有隱疾，平時有在服藥，送醫後還幫鍾男掛號、批價。

警方到通訊行勘查，沙發上的棉被及店外地面均有血跡，但監視器主機已遭人帶走，懷疑案情不單純，進一步訊問陳男，他才坦承與前通訊行老闆詹男等5人共同涉案。

中和警分局偵查隊與新北市刑大分頭逮人，昨晚11點將詹男、詹男女友賴女、林男、潘男及潘男女友黃女等5人，全數帶回偵辦。

據了解，主嫌詹男現年23歲，有妨害自由、公共危險等前科，疑因周轉不靈，將店頂讓給34歲鍾男，但疑交接時疑帳目不清，爆發多次口角。

詹男一夥昨天凌晨與鍾男在通訊行談判，未有共識，他與其他3男當場分持鋁棒、徒手毆打鍾男，結束後見情況不對，趕緊拆走店內監視器，再以垃圾袋打包沾有血漬的鍾男衣物、鞋子及行凶鋁棒，由陳男開車載鍾男去亞東醫院，其他5人則分乘汽車、計程車及機車逃逸。

搭計程車的幾人先到板橋地區的垃圾場棄置贓物、證物，再分別跑到板橋一間旅館與土城區清水路民宅藏匿。

專案人員昨晚在板橋區垃圾場找到行凶的鋁棒及死者鍾男的衣服、鞋子。偵訊期間，詹男6人說詞不一，賴女供稱僅在旁觀看，沒有動手；黃女則說，她當時在店外車上，未參與本案；而4名涉案男子均坦承毆打鍾男，但全部避重就輕，有人宣稱只打了幾下，還有人學陳男最初的說詞，辯稱到通訊行已看到鍾男倒在地上。

今天下午4點左右，警方將6名涉案人依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢察官下午也會同法醫對鍾男遺體進行司法相驗，確切死因尚待解剖釐清。

詹男5人犯後搭計程車棄置贓、證物，專案人員昨晚在板橋區垃圾場找到行凶鋁棒及死者鍾男的衣服、鞋子。（記者闕敬倫翻攝）

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