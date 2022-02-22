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    首頁　>　社會

    女稱「沒感覺性侵」... 恐怖男電擊又撕破內褲 僅依妨害自由起訴

    中檢認為警方移送的性侵或強制猥褻未遂罪證據不足，僅依妨害自由罪起訴陳男。（情境照）

    中檢認為警方移送的性侵或強制猥褻未遂罪證據不足，僅依妨害自由罪起訴陳男。（情境照）

    2022/02/22 13:27

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子與小芳（化名）是舊識，陳男希望能與小芳交往，去年7月潛入小芳住處，用電擊棒電擊小芳，再用膠帶綑綁，雙方拉扯時，小芳內褲被拉破，警方依性侵害或強制猥褻未遂罪移送法辦，不料，小芳卻告訴檢察官，沒有陳男要對她性侵害或強制猥褻之感，台中地檢署認為警方移送的罪名證據不足，今天僅依妨害自由罪起訴。

    起訴書指出，陳男與小芳原本就相識，去年2月起，因小芳另有男朋友而不再往來，不料，陳男去年7月21日潛入小芳住處，先用枕頭巾遮住外面的監視器，再用電擊器電擊小芳腹部，持膠帶捆綁她。

    小芳當時激烈反抗，雙方拉扯時，陳男又再度電擊小芳，兩人從2樓拉扯到1樓，小芳摔倒而骨折，鄰居聽到呼救聲音查看，陳男迅速逃離現場。

    警方認為陳男企圖性侵害或強制猥褻，另外，小芳也控告陳男傷害罪、侵入住宅罪，不過，台中地檢署偵查時，小芳卻撤回傷害、無故侵入住宅罪告訴，只剩下警方移送的罪名（強制猥褻或性侵害未遂罪），不過，小芳卻又說，內褲是雙方拉扯時拉破，她沒有陳男企圖對她性侵害或強制猥褻之感，陳男也否認警方指控，他宣稱只是想要小芳「談復合」，並無性侵害犯意。

    中檢認為警方移送的罪名，連小芳都認為陳男無性侵或強制猥褻之感，證據不充足，僅依妨害自由罪名起訴。

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