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    18歲慶生趴趴國二女「轉大人」 小女友家當砲房下場是…

    王男與14歲女友發生性行為，被判處徒刑8月。（情境照）

    王男與14歲女友發生性行為，被判處徒刑8月。（情境照）

    2022/02/19 00:47

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王姓男子在臉書結識國中二年級A女，交往一週後，一起到A女家慶祝他的18歲生日，情不自禁發生關係，王男嚐到「轉大人」滋味，隔週又約A女，女方家長發現後，怒告王男。彰化地院審理認為，王男違反與14歲以上未滿16歲女子進行性交，依妨害性自主罪，共二罪合併判處徒刑8月。

    判決書指出，王男2021年5月與14歲A女開始交往，一週後王男生日，他騎機車到A女家慶生，兩人發生性行為。王男食髓知味，隔週又跑到A女家，再度發生性行為。家屬發現後，對男方提告。

    A女坦承當時兩人熱戀，聲稱發生性行為時阿公都在家，可是因為阿公討厭男友，她被侵害時因為怕阿公罵，才沒向阿公求救。

    檢方偵訊時認為，A女若第一次遭侵害，應該不會再邀王男來家中，讓自己再度被傷害，因此未以強制性交罪起訴王男。但法官審理時認為，王男利用A女身心尚在發育，對男女性事懵懂無知，對其發生性行為，實屬不該，審酌王男坦承犯行，且與事後願提出16萬元賠償，對方也願意和解，因此依妨害性自主罪，違反對14歲以上未滿16歲男女性交者，各處5月徒刑，合併執行8月，得緩刑5年，期間交付保護管束。

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