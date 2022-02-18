餵毒性侵女友國中女兒 年薪數百萬直銷男判刑8年半定讞

直銷男阿國餵毒性侵女友的女兒，不服高雄高分院判罪，上訴被駁回定讞。（情境照）

2022/02/18 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕年收入數百萬元直銷業者阿國（化名），受託照顧越南籍女友就讀國中的女兒，竟將毒品摻入晚餐供她食用，涉嫌性侵得逞，他開庭辯稱有性功能障礙，被高雄高分院依妨害性自主罪，判處有期徒刑8年6月，經上訴最高法院駁回定讞，檢方將通知他入監受刑。

判決書指出，2016年間，越南女子小雪帶女兒小英（化名）到高雄就學，並請交往多年的男友阿國承租套房。2018年3月23日，小雪前往越南，預計27日返台，乃委託阿國負責接送小英上、下課，照顧生活起居。

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某日下午5點多，阿國開車接小英放學回套房後，將摻有4級毒品「7甲Aminoclonazepam」的藥物放入晚餐，供小英食用後離去。晚上7點多，他返回套房，見小英藥效發作，出現頭暈、想睡等現象，又拿出含有該藥物的膠囊，並謊稱可舒緩肌肉痠痛，小英因頭暈思睡，不疑有他而服用，結果遭性侵，但過程中曾一度因疼痛驚醒，目睹阿國正對其侵犯，但因藥效尚未完全消退而熟睡。

後來小英清醒後不堪受辱，當天晚上9點多，以Line向友人求助，並輾轉請求長輩幫忙，由她的學校報警處理。

阿國出庭應訊指稱，小英交友關係複雜，曾因反對她將就讀某國中發生重大爭執而遭誣陷，並說本身有性功能障礙，根本無法勃起性交。

一、二審法官調查，小英等人指證歷歷，被告辯稱無法勃起不可採，均判處8年6月徒刑，他不服上訴最高法院被駁回確定，高雄高分院已收到判決書，地檢署也將傳喚他到案執行。

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