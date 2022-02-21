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    科技業多金男被前女友告性侵 拿出「臨時男友」合約獲不起訴

    台北地檢署調查，賀男與女方分手後仍多次陪她出遊，認為此案只有女方的片面指控，今將賀男不起訴。 （資料照）

    台北地檢署調查，賀男與女方分手後仍多次陪她出遊，認為此案只有女方的片面指控，今將賀男不起訴。 （資料照）

    2022/02/21 13:48

    〔記者錢利忠／台北報導〕在科技業上班的賀姓多金男子與女友提分手，女友疑似想挽回，與賀男最後一次溫存後，要求賀男簽約當她的「臨時男友」，否則要告賀男性侵；賀男為安撫她，簽約後陪她出遊數次，之後就不再理她，氣得她提告性侵；台北地檢署調查，賀男與女方分手後仍多次陪她出遊，認為此案只有女方的片面指控，今將賀男不起訴。

    檢方調查，賀男去年3月與女方分手，女方前去賀男家中收拾行李時，與賀男發生最後一次性關係，事後女方不願就此分開，以提告性侵為由，要求賀男與她簽約，當她的臨時男友，必須陪她出遊，若違約需賠償500萬元。

    賀男疑似想安撫女方，便與她簽約充當起臨時男友，剛開始還陪她出遊幾次，之後即不再理她，氣得她提出告訴，指控賀男與她分手那天，不顧她的意願，強逼她發生最後一次性關係。

    賀男承認分手那天與女方發生性關係，指當天雙方爭吵後又和好，是在自然的情境下發生性關係；另外，賀男還拿出雙方簽署的合約，證明他還充當女方的臨時男友，只是最後兩人真的走不下去，這才分開。

    檢方查出，2人分手後，女方曾多次邀約賀男出遊，與一般性侵害被害人的反應不符，考量此案只有女方的單一指述，認定賀男的罪證不足。

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