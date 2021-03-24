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    首頁　>　社會

    女指控遭性侵百次及傷害、恐嚇 他因這原因不起訴

    桃園市林姓男子被控對同一女子性侵百餘次，檢警調查發現雙方事後於通訊軟體對話，女方還自稱老婆，將林以不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    桃園市林姓男子被控對同一女子性侵百餘次，檢警調查發現雙方事後於通訊軟體對話，女方還自稱老婆，將林以不起訴處分。（記者余瑞仁攝）

    2021/03/24 16:34

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市36歲林姓男子被同一女子控性侵逾百次，另被控對女方恐嚇、傷害與偷竊，但檢警調查發現林男與原告維持男女友關係多年，女方指控遭性侵後，卻於雙方Line對話還以「老婆」自居，稱「不要我了、不理我了」等，加上告訴人無法提出其他積極證據，桃園地檢署今將林男以不起訴處分。

    桃園地檢署調查，林男被控於106年1月10日將被害女子拉到平鎮區1處土地公廟後方性侵；107年間對女方恐嚇「如果外面有認識男人，就把妳殺掉」，108年8月28日因金錢糾紛在平鎮區同一處土地公廟腳踹女方；另被控於107、108年間3度於汽車旅館、女方住處等被林性侵及猥褻多達百次，且指控錢包內的現款4萬2千元被林偷竊。

    檢警調查時，林男稱與女方之前為男女朋友，雙方交往4年期間發生性關係不下百次，否認性侵，但雙方確實有金錢糾紛，另提供雙方Line對話紀錄截圖，顯示女方於109年10月間女方傳訊息「你良心何在，連老婆都不要了」，另傳送「不要我、不理我，就算了」等訊息。對此，檢察官認為雙方應為感情及金錢糾紛，且女方無法提出受傷照片、驗傷單等證據，罪證不足下，偵結將林以不起訴處分。

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