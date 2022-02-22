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    想放「夭八假」 中正預校生花900元就能買到

    中正預校管理學生獎懲紀錄的林姓上兵，用錢賣假讓學生爽放「夭八假」。（資料照）

    中正預校管理學生獎懲紀錄的林姓上兵，用錢賣假讓學生爽放「夭八假」。（資料照）

    2022/02/22 12:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕負責管理中正預校學生大隊獎懲紀錄的林姓上兵，因缺錢花用把歪腦筋動到學生身上，他以1500元賣一天榮譽假的方式，向學生兜售獎懲內容，有學生花了900元就沖抵「留讀」，可以提早放「夭八假」離校，校方接獲檢舉後將林姓上兵送辦，雄檢偵結後依偽造文書罪起訴。

    檢方指出，在中正預校學生第一大隊擔任的林姓人事行政管理兵（31歲、上等兵），2019年4月起，因缺錢花用，他找來16歲陳姓學生代他向其他學生詢問，可用1500元的代價，讓他在獎懲紀錄上增加、抵銷榮譽假、罰勤、留讀1支（8小時為1單位）。

    陳詢問其他同學後，康姓學生（16歲）花了1800元幫自己抵銷懲罰假1支，還幫王姓同學購買榮譽假1支、詹姓學生（16歲）花1500元欲抵銷懲勤8小時、劉姓學生（16歲）花1500 元欲購買榮譽假8小時，還有學生花了2900元抵銷罰勤16小時。

    林收到錢後，在「本週獎懲紀 錄」欄位上，虛偽登載劉「假9.5、留27」、王 「留9、提5」、康OO「假14、留9」、陳「假4、2、留3、提2」、詹「假2、站2、留3.5」、劉 「站1、提1」，讓5名學生不但沒被處罰，還有榮譽假可以放。

    林賣假的行為被檢舉後，校方介入調查屬實，依法將林送辦；雄檢偵查時，林坦承犯行，檢方估算他賣假賺了7700元，但認為他負責的是「登載與彙整」學生獎懲紀錄業務，不構成「法定職務權限」，不算非刑法公務員，不適用貪污治罪條例，僅依偽造文書罪將他起訴。

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