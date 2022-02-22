電擊棒、餵藥囚虐情侶檔84小時 高雄治平對象6人被逮

毒品糾紛押情侶囚虐84小時，高市刑大提報6名治平對象查緝到案。（民眾提供）

2022/02/22 12:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄42歲葉姓男子不爽呂姓藥腳持假鈔買毒品，被控揪眾將呂和其女友押走，持刀棍、電擊棒凌虐、砍傷呂男，並監禁這對情侶，見呂男女友哭鬧，還餵她不明藥物而昏睡，囚禁84小時換了4個地點，直到被害人交付17萬的金飾及5千元現金才獲釋，刑大獲報發現葉男聯手蔡姓、花姓、王姓、黃姓等6男組成犯罪集團，逞兇鬥狠，暴力為害治安，今將6人提報治平對象查緝到案。

葉男除了被控去年5月間囚禁凌虐呂姓情侶，還發生內閧，隔月王姓藥腳因積欠買毒款項2萬5千元，葉嫌率眾前往暴力討債，過程中見花嫌（27歲）未全力毆打逼債，懷疑花、王串通，涉嫌率眾至前鎭區砸毀花男的汽車，花男不知竟是葉男所為，以為仇家報復，報警處理，葉嫌等人得知花男報警，決定教訓他，將他誘騙至鼓山區大樓民宅，教唆蔡嫌（27歲）等人分持棍棒、電擊棒，將他打傷，令其撤銷毀損告訴才放花一馬。

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據了解，葉嫌因與呂姓被害人有毒品買賣糾紛，葉嫌假藉呂姓被害人用假鈔4千元購毒為由，率眾強押呂姓被害人及其女友囚禁施以凌虐，恐嚇取財現金5千元及金飾（約價新臺幣17萬元），並以棍棒、刀械、電擊棒毆打呂姓被害人，其間呂姓被害人女友因害怕哭鬧，強迫其吞下不明藥丸昏睡，囚禁凌虐84小時後再將被害人及其女友釋放。

高市刑大偵二隊聯合苓雅分局組成專案小組，20日前持搜索票兵分六路，分別在苓雅、鳳山、左營等地區拘捕葉嫌、蔡嫌等6人，搜獲安毒0.67公克、4把刀械，主嫌葉男否認暴力傷害，只承認有在現場聲援，警方將6嫌列為治平對象送辦。

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高市警方查扣4把刀械。（記者黃良傑攝）

毒品糾紛押情侶囚虐84小時，高市刑大提報6名治平對象查緝到案。（民眾提供）

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