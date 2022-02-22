竹縣再傳2人猝死 其中一人為45歲中年男性

天氣持續濕冷，新竹縣政府消防局救護車上的「救護紀錄雲端e化系統」，對於疑似心肌梗塞患者，可藉由救護平板傳輸心電圖至醫院，及早把握黃金救援時間。（竹縣府消防局提供）

2022/02/22 09:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（22日）冷空氣雖有減弱，但到週四各地仍持續濕冷，新竹縣從昨天到今早仍不幸有兩人猝死，消防局獲報救護，患者都有慢性疾病，其中1人為45歲男性，是否因溫差過大造成遺憾尚待判定，醫師提醒，有心血管疾病的患者多留意溫度變化。

今天天氣持續濕冷，氣象局今晨對7縣市發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。據氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明鋒面及另一波大陸冷氣團南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再度轉冷，本島平地最低溫降回11度左右。

請繼續往下閱讀...

新竹縣政府消防局統計，從昨天上午10點到今天上午10點，接獲2例非創傷性救護，送醫後都不幸搶救無效，其中一名是75歲女性，另一名是45歲男性。另竹縣從20日到今早，2天累計已有8人不幸猝死，其中有2名男性患者僅45、47歲，是否都是因為寒流溫差過大造成憾事，尚待判定。

東元綜合醫院心臟加護中心主任林育伸醫師再度提醒，寒冷天氣是心肌梗塞的發病高峰，特別是連續低溫、陰雨綿綿和強風，急性心梗發病率更是顯著增高；提醒民眾當出現不明原因左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心、呼吸困難，務必把握黃金救治時間，盡速就醫。

消防局也提醒，寒冷在家使用燃氣熱水器時，請務必保持環境通風，注意安全；如果出現頭暈、噁心、疲倦的感覺，往往是發生一氧化碳中毒的徵兆，請立即停止盥洗，打開面對戶外的窗戶進行通風，關閉熱水器，並在通風良好的室外環境休息，必要時可以撥打119電話進行求救。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法