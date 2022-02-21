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    寒流全台急凍 新竹縣一夜6人猝死 最年輕僅45歲

    新竹縣政府消防局「救護紀錄雲端e化系統」，救護車上疑似心肌梗塞患者藉由救護平板傳輸心電圖至醫院，能及早把握黃金救援時間。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局「救護紀錄雲端e化系統」，救護車上疑似心肌梗塞患者藉由救護平板傳輸心電圖至醫院，能及早把握黃金救援時間。（竹縣府消防局提供）

    2022/02/21 12:57

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年首波寒流來襲，全台急凍，因天冷不適救護案件也跟著激增，新竹縣從昨天（20日）午後到今天上午有6人不幸猝死，最年輕為45歲男性患者，是否因溫差過大造成遺憾尚待判定，醫師提醒有心血管疾病的患者多留意溫度變化。

    中央氣象局在新竹縣的測站顯示，目前新竹縣目前氣溫約12到14度不等，但昨夜普遍氣溫都跌破10度，平地最低氣溫僅9.1度，山區氣溫更低，雖然並出現降雪，不過五峰測站低溫一度下探4.4度。

    新竹縣政府消防局統計，從昨天中午過後到今天上午，新竹縣共有6人非創傷性死亡，2女4男，最高年齡94歲，但有2名男性患者分別年僅45、47歲，是否因寒流溫差過大造成憾事尚待判定。

    東元綜合醫院心臟加護中心主任林育伸醫師提醒，寒冷的天氣是心肌梗塞的發病高峰，特別在連續低溫、陰雨綿綿和大風天氣，急性心梗發病率更是顯著增高；提醒民眾當出現不明原因左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心、呼吸困難，務必把握黃金救治時間，盡速就醫。

    消防局也提醒，冷冷的天氣，洗個暖暖的熱水澡是件舒服的事情，但使用燃氣熱水器時，請務必保持環境通風，注意安全；如果出現頭暈、噁心、疲倦的感覺，往往是發生一氧化碳中毒的徵兆，請立即停止盥洗，打開面對戶外的窗戶進行通風，關閉熱水器，並在通風良好的室外環境休息，必要時可以撥打119電話進行求救。

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