好冷！彰縣1天33人身體不適送急診 3人命危

寒流來襲，彰化縣1天內有33人送急診，其中3人到院前呈OHCA（無呼吸心跳）命危。（資料照）

2022/02/21 12:51

〔記者湯世名／彰化報導〕好冷！寒流來襲，彰化縣在短短1天內有33人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中3人到院前呈OHCA（無呼吸心跳）命危，是否因入冬後溫差過大造成？消防局強調無法判別。但醫師呼籲，最近溫差過大，保暖很重要，尤以這幾天氣溫再度下降，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，2月20日早上8點到21日早上8點，短短24小時內，全縣就有33件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3人（2男、1女）經緊急送醫急救，仍處於到院前無呼吸心跳的命危情況，年齡最大的是員林市96歲，年齡最小的埔鹽鄉只有55歲，是否天冷造成？救護人員研判有可能是天冷釀心肌梗塞。

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根據消防局數據，他們平日執行急病救護，每天平均有41件，非創傷OHCA每天平均有3件，因此這次1天內有33人掛急診，還稍低於平均數據，非創傷OHCA則持平。

氣溫下降，儘管無法確認這33人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，連日來低溫，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

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