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    首頁　>　社會

    全國唯一專款補助警察健檢 新竹市每警補助提高至4500元

    新竹市警察局舉行治安會報，市長林智堅（左）主持。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警察局舉行治安會報，市長林智堅（左）主持。（記者蔡彰盛攝）

    2022/02/21 16:05

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警察局今舉行治安會報，市長林智堅表揚5名績優員警，感謝警察同仁勤務中搶救輕生民眾生命、積極尋獲失蹤少女及協助酒醉民眾返家等。他推動「顧健康、添裝備、建廳舍與補人力」四大政策，更宣布今年度將警察同仁健檢預算，改編列為常態性預算，並由原本每人補助3500元提高至4500元。

    林智堅指出，上任以來市府與民間合作投入逾1.1億元，增購92輛警用汽車、446輛警用機車，強化警察同仁查緝犯罪工具，守護市民安全，6年來更增補112位警力，減輕人力負擔、提高治安執勤效率；另考量警察局交通警察隊現與第一分局北門所合署辦公，辦公備勤空間擁擠，盤整經國路二段公有地，並向警政署爭取補助，將興建地下1層、地上5層樓交通警察隊廳舍。

    林智堅頒獎表揚5名績優員警、4名宣導創意短片比賽獲獎者、4名攔阻詐騙優良行員，其中獲績優表揚的朝山派出所警員陳彥甫，今年29歲、從警5年時間，過去因阻攔詐騙、阻攔民眾輕生、搶救沙洲受困民眾等，已獲3次績優員警表揚，上月因尋獲失蹤未成年，再度獲頒績優員警。

    陳彥甫說，少女家住彰化，因與父母吵架負氣離家，深夜騎機車在竹市遊蕩徘徊，企圖躲避警方查緝，經攔查為失蹤人口，將她帶返所照顧並通知其父親帶回，對於少女重返家庭感到高興，並向少女再三勸說，父母親還是很關心她，深獲民眾感謝肯定。

    獲績優表揚的還有現年23歲的北門派出所警員林聖泰，從警剛滿1年，上月勤務中接獲來自花蓮婦女的報案電話，表示女兒沒接電話，擔憂其現況，他立即前往出租公寓查看，所幸即時趕至，見女子應門時意識模糊，邊聊天讓她卸下心防，成功搶救輕生女子性命，並將人送醫，認真積極作為獲表揚。

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