「熊谷氣球館」違法賣笑氣 員工每人將面臨30萬罰鍰

警方查扣大批笑氣鋼瓶。（記者王冠仁翻攝）

2022/02/21 14:47

〔記者王冠仁／台北報導〕「熊谷氣球館」涉嫌雇用員工大量儲存笑氣並對外販售，但目前笑氣已經成為政府列管的化學物質，台北市政府更在前年11月發布「台北市笑氣管制行政規則」。警方接獲檢舉追查，與環保單位循線到熊谷氣球館位於新北市的倉庫進行聯合稽查，當場查獲簡姓男子等3人在該處儲存笑氣並販售，他們每人最重將面臨30萬元的罰鍰。

警方指出，其實是一種吸入性的麻醉氣體，過去多在手術時使用，但因為吸入笑氣後會產生漂浮感、欣快感，近年來有人拿來在開派對時吸食助興；笑氣在常溫下無色、無味，容易使人不自覺吸食過量，嚴重者將有生命危險。

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為杜絕亂象，行政院環保署於2020年10月30日公告「笑氣」為第一個列管化學物質，北市府更針對酒店、旅館、KTV等可能吸食笑氣營業場所訂定法規，「台北市笑氣管制行政規則」自同年11月13日發布後，相關業者均能善盡通報義務。

不過，警方近來接獲檢舉，「熊谷氣球館」雇用員工，涉嫌將笑氣鋼瓶以「熊谷氣體」廣告膜加工包裝後吸引購買，於大台北等地區非法販售、牟取暴利。

北市警刑警大隊與北投分局共組專案小組，經跟監蒐證，在本月18日會同新北市環保局稽查大隊，前往新北市一處吳招牌的鐵皮屋倉庫聯合稽查，當場查獲販售笑氣的簡姓男子等3人。

警方說，簡等人在該處大量貯存笑氣並對外販售，警方在現場查扣笑氣鋼瓶144瓶、吸食笑氣使用的氣球10餘箱、廣告名片1箱等。全案將於詢後以違反毒性及關注化學物質管理法移請新北市環保局裁罰，最重每人將處30萬元罰鍰。

警方強調，吸食、販賣笑氣行為將依法裁罰，若有致人受重傷或死亡，最重將可處7年以上有期徒刑或無期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

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警方查扣吸食笑氣使用的氣球10餘箱。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣大批笑氣鋼瓶。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣吸食笑氣使用的氣球10餘箱。（記者王冠仁翻攝）

熊谷氣球館將笑氣包裝成「熊谷氣體」販售。（記者王冠仁翻攝）

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