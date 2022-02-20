誇張！男駕賓士邊吸笑氣 市區蛇行亂竄嚇壞人

28歲呂姓男子邊吸笑氣邊駕車，在市區內蛇行亂竄，遭桃園警分局中路派出所員警制伏。（記者陳恩惠翻攝）

2022/02/20 11:54

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園呂姓男子昨天下午駕著白色賓士C63S一邊開車一邊吸食笑氣，在桃園市區中路地區的巷道內一路蛇行亂竄，雖然受大雨影響，路上汽機車較少，不過許多駕駛見狀，仍紛紛閃避，桃市警桃園分局據報，立刻展開攔截圍捕，一路鳴警笛尾隨，呂男疑似嗨過頭，在街道內東鑽西鑽、駛上社區大樓的騎樓人行道長達10餘分鐘，警方趁他撞上人行道階梯，上前破窗將他拖出車外制伏，警訊後依公共危險罪送辦。

桃園分局表示，昨天下午2點50分分局勤務指揮中心接獲民眾報案，指稱有輛自小客駕駛疑似邊開邊吸食笑氣，車輛行駛不穩甚至蛇行，嚴重影響其他用路人安全；勤指中心立即發動攔截圍捕，中路派出所員警吳和修與廖玄穎先在國聖一街發現那部在路上不斷蛇行的白色賓士，車輛左前輪不知何時已經被駕車的28歲呂姓男子撞毀，就算破輪呂男仍不時以加速或緊急煞車的方式行駛。

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桃園分局說，呂男對警方鳴放警笛或廣播的攔阻不予理會硬往前開，一度甚至逆向開上人行道，員警尾隨在後、呼叫支援，雙方在呂男駕車在附近繞行只少10分鐘，不慎撞上路旁人行道，員警以警車擋住後路，呂男卻想倒車衝撞，由於情況危急，雙警立即上前擊破車窗，並將呂男拉下車壓制，車上除了有氣球外，還有1支笑氣鋼瓶，全案依公共危險罪嫌移請偵辦。

桃園分局表示，由於廖姓員警擊破車窗時，左手小指不慎遭玻璃割傷，仍奮勇將嫌犯制伏後才前往就醫，幸好傷勢輕微無大礙，分局長黃富村獲悉，立刻帶水果禮盒前往中路派出所慰問，除肯定同仁積極果斷及勇於任事的精神外，也叮嚀值勤時必須特別注意安全。

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桃園警方在車內查扣的笑氣鋼瓶。（記者陳恩惠翻攝）

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