吸毒菸昏睡路中央 桃園員警上前關切意外「聞出」毒駕

22歲陳姓男子（右）自稱回家路上太累睡著，不過警方發現他因為抽過摻有二、三級毒品的彩虹菸，才會讓他昏睡半路上。（警方提供）

2022/02/14 20:43

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市桃園區民權路今天凌晨三點多有輛汽車大剌剌地停在路中央許久，桃園警分局景福派出所巡邏員警正好經過，觀察一陣子後，上前叫醒倒在駕駛座昏睡的22歲陳姓男子，陳男一度搞不清楚狀況，一下車就要轉身離開，經警方初步清查並無酒精反應，不過，員警卻機警地聞出陳男衣服上的菸味有異，檢視車內香菸包裝，赫然發現是摻有二、三級毒品的彩虹菸，依毒品及公共危險罪嫌送辦。

桃園分局說，景福所巡邏員警今天凌晨3點多，行經民權路時，發現一輛自小客引擎發動著，卻停在路中影響行車安全，員警上前查看，發現駕駛座上的陳姓男子正倒在椅子上呼呼大睡，費了一番力氣才將陳男叫醒，沒想到他睜開眼後，迷迷糊糊地下車竟轉身要離開，員警趕緊將他攔下。

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陳男自稱「回家途中因為太累，沒想到會在等紅燈時就睡著了」，初步測試並無酒精反應，不過員警意外聞到他身上有股異於尋常的菸味，問是否有吸菸的習慣，陳男像是突然清醒並緊張地說「我抽完了」，員警察覺不尋常，於是查看車內，發現駕駛座旁袋子內還有香菸，於是請陳男配合親自將香菸取出，打開檢視，果然發現香菸內摻有二、三級毒品的彩虹菸，讓他當場啞口無言，全案依法移請偵辦。

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警方在陳男的車內找到摻有二、三級毒品的彩虹菸。（警方提供）

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