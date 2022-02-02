糗了！試射空氣槍反因毒駕被逮 男提告抗罰敗訴

陳男坐在車內試槍遭檢舉，進一步被查出毒駕，雖他提告抗罰仍遭法院判決敗訴。（示意圖）

2022/02/02 12:45

〔記者溫于德／台北報導〕陳男前年坐在車內試射空氣槍，員警獲報前往處理時更發現他毒駕，舉發後由台北市交通事件裁決所裁罰12萬元並吊扣駕照24個月，但他只認吸毒否認駕車，提告請求撤罰。台北地院根據員警證詞得知該車當下行駛中，且巷子又窄且為死巷、單行道，車輛無法快速行駛，認定他確實毒駕應受罰，判決敗訴；可上訴。

全案源於前年3月11日上午8時許，陳男行經北市中山區長安東路一段52巷時，持空氣槍對外射擊，民眾見狀報警處理；員警到場攔查發現他的車內有安非他命殘渣勺子3支，經採尿驗出毒品反應，後由裁決所對他裁罰12萬元，並吊扣駕照24個月。

請繼續往下閱讀...

陳男提告時承認案發前一晚在長安東路巷弄朋友住家吸食毒品，才把車輛停放在巷弄內停車場，後來他雖然在車上等女友，但車子並未開啟電源也沒發動，否認毒駕，請求撤罰。

裁決所認為，依道路交通安全處罰條例規定，「經測試檢定」有吸食毒品駕駛車輛者，便可處以罰鍰並吊扣車輛，並不侷限於當日駕車時，況且，毒駕確實會影響交通安全秩序與用路人性命，故裁罰無誤。

北院審理時傳喚開單鄭姓員警作證得知，鄭員目睹陳男開車左轉進巷內，加上巷子很窄又是死巷、單行道，車輛無法快速行駛，確定駕駛為陳男。

北院並指，依現行法律規定，員警取締違規行為時，由於大多發生於瞬間，因此採證並不僅限於科學儀器，加上鄭員、陳男素不相識，鄭員沒必要冒著偽造文書或偽證罪責風險，指摘陳男毒駕，故判陳男敗訴應受罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法