毒駕自撞慘死驗出9毒品 726萬意外險拒賠

蔡男自撞身亡，體內卻被驗出9種毒品，保險公司以「服用毒品致不能安全駕駛」為由拒賠 726萬意外險。（資料照，彰化縣消防局提供）

2022/01/19 19:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣蔡姓男子駕駛蛋車夜間送貨不慎自撞分隔島，與副駕雙雙身亡，蔡男父母申請保險身故理賠726萬元，不過，保險公司發現蔡男身上驗出K他命、喵喵、浴鹽等9種毒品反應，認為是毒駕導致危險犯罪行為，依照契約規定不理賠，蔡男父母不滿提告；彰化地院審理，指出蔡男在事發前3週持有毒品，事故後體內毒品反應超標1倍至40倍，因此拒賠有理，駁回原告聲請。

該事故發生在2020年6月25日晚間11時，當時蔡男（32歲，事故年齡）與李姓副駕（印尼籍）準備從大城送蛋到台北，行經台61線伸港交流道時，不慎撞上車道與匝道之間的分隔島，再衝撞至路標門架，車頭嚴重擠壓卡在門架上，警消多人動用重機具才將2人救出送醫，仍因失血過多不治，而事發過程都被後方車輛行車記錄器拍下，畫面令人震驚。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，蔡男事故後，富邦保險公司提出蔡男胸腔液中含有第三級毒品Mephedrone（俗稱喵喵）、ketamine（俗稱k他命）、Eutylon（俗稱浴鹽）等9種毒品反應，因此以「服用毒品致不能安全駕駛」為由，拒絕給付雇主責任險、意外身故險理賠400萬與300萬元，國泰世紀產物保險公司也以為由未給付團保險26萬元，為此蔡男父母提告對方，請求應給付兩人各363萬元理賠金。

原告主張，蔡男因嚴重車禍致身體胸腔等器官破損，需麻醉急救開刀，雖然胸腔液驗出9種毒品含量，但有彰化地檢署函文證明未檢出有酒精、鴉片、安非他命及常見毒物成分，無法證明蔡男毒駕，有可能是手術使用麻醉或胸腔破裂受污染等而導致偽陽性反應。

保險公司主張，蔡男體內「同時」驗出9種藥物成分，都是公告三、四級毒品，可見有服用毒品事實，雖然急救時，醫院有使用類似ketamine、Rocuronium及ephedrine等3種成分急救藥物，可是尚有其他6種毒品反應，另也從蔡男胸腔液檢驗出喵喵濃度每毫升2.219微克，依該毒品閥值，已超標4倍至40倍，而k他命、浴鹽等其他毒品濃度都都過標準值1倍至14倍不等，保險公司也表示，人死後屍體可能會因腐敗發酵出酒精，但不可能發酵毒品，即使腦內啡會分泌微量，但成分不可能這麼多，所以「這不是吸毒，那什麼是吸毒？」。

保險公司也指出，蔡男發生車禍當時未有迴避危險等舉動，而是以破百車速直接撞擊，足以證明當時他有毒駕行為，已違反刑法第185條之3及道路交通安全規則第114條第3款「服用毒品致不能安全駕駛」的犯罪行為，因此依保險契約規定，免予理賠。

彰化地院審理，經查蔡男於事發前3周，被警方查獲持有K他命、喵喵、甲基卡西酮等第三、四級毒品，經驗尿驗出有K他命等陽性反應，而蔡男事故後毒物檢驗超標，顯見事故前數小時確有使用毒品行為，雖然沒有鴉片、安非他命等常見藥物，但仍違反毒品危害防治條例，進而導致不能安全駕情形，保險公司不負理賠責任於法有據，對於原告請求不應准許。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

蔡男駕駛運蛋貨車，不慎自撞分隔島，事故引發火花，過程都被後方車輛行車紀錄器拍下。（翻攝彰化踢爆網）

蔡男駕駛蛋車自撞分隔島，再衝撞至路標門架，車頭嚴重變形導致2死，最後發現竟是跟毒駕有關。（資料照，彰化縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法