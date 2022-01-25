毒駕納規範 比照酒駕扣牌

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2022/01/25 05:30

酒駕三法三讀 酒測前飲酒吸毒想脫罪 視同拒測罰18萬並吊銷駕照

〔記者謝君臨／台北報導〕酒駕造成無辜家庭破碎，為嚴懲酒駕，立法院院會昨三讀通過「道路交通管理處罰條例三十五條及三十五條之一部分條文修正案」，加重酒駕累犯罰則外，三讀條文特別將毒駕納入規範，規定駕駛人酒駕、毒駕，要吊扣汽機車牌照二年，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從六百至三千元罰鍰，提高到六千至一萬五千元。

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此外，駕駛若在警方酒測前出「奧步」飲酒、吸毒以求脫罪，比照拒絕酒測可處十八萬元罰鍰並吊銷駕照。

現行道路交通管理處罰條例第三十五條規定，酒精濃度超過容許值（酒測值每公升○．一五毫克、未滿○．二五毫克），汽車酒駕者，可處三萬元以上十二萬元以下罰鍰，機車酒駕者，處一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽車及吊扣駕照，另明定酒駕累犯加重罰則、同行者罰則等規定。

新法將酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行五年延長為十年，十年內第二次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，明定駕駛被驗出酒駕，年滿十八歲的同車乘客處六千元以上一萬五千元以下罰鍰，但年滿七十歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。

現行條文明定，拒絕酒測者，可處十八萬元罰鍰並吊銷駕照、當場移置保管汽機車，若肇事致人重傷或死亡，吊銷駕照且不得再考領。

三讀條文則將毒駕納入規範，駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照二年；若肇事致人重傷或死亡，初犯即可依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測之前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

共享汽機車 違規加罰二分之一

另，因應「共享汽機車」越來越興盛，為免心存僥倖民眾改開租賃車躲避沒入車輛規定，新法還新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰二分之一。

此外，現制對於酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），否則處六千元以上一萬二千元以下罰鍰，新法提高為六萬元以上十二萬元以下罰鍰，以及申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。

立院民進黨團總召柯建銘昨表示，這次「酒駕三法」三讀通過，嚴懲酒駕，是行政院與立法院兩院齊力展現決心。國民黨立委洪孟楷說，加重酒駕罰則，重點是要告訴所有民眾不要心存僥倖，酒駕就是零容忍。民眾黨立委邱臣遠指出，不只是酒駕零容忍，更要朝零酒駕方向進行。時代力量立委陳椒華說，希望行政機關能整合資源，完善酒駕的處理流程，減少酒駕情事發生。

嚴懲酒駕是朝野共識，圖為酒駕三法三讀後，民進黨立委陳歐珀（左起）、陳明文、國民黨立委陳雪生等人在議場拍照見證。（記者廖振輝攝）

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