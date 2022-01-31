等紅燈「後車燈亮半邊」暖警提醒竟抓包酒駕

本月30日凌晨約5時，林男開車行經新北市板橋區四川路一段與館前西路口，停等紅燈時，被負責巡邏勤務的新北市警局板橋分局後埔所員警吳佳澤、黃宇淩、陳世文等3人發現右後車燈沒亮，員警提醒他車燈壞掉，並請他順便接受酒測，這才發現他涉嫌酒駕。 （警方提供）

2022/01/31 12:26

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人宋少卿去年12月底酒駕肇事，酒測值高達0.95毫克，新北地檢署上週趕在春節前的最後一天上班日的晚上，依公共危險罪將他起訴，目的就是要提醒民眾，春節期間如有喝酒切勿開車上路，卻仍有民眾以身試法，喝了3瓶啤酒還開車上路，後來警方發現他的後車燈沒亮，提醒他時順道實施酒測，這才抓到酒駕，依公共危險罪法辦。

本月30日凌晨約5時，林男開車行經新北市板橋區四川路一段與館前西路口，停等紅燈時，被負責巡邏勤務的新北市警局板橋分局後埔所員警吳佳澤、黃宇淩、陳世文等3人發現後車燈沒亮，員警好心提醒他的右後車燈壞掉，並請他順便接受酒測，這才發現他涉嫌酒駕。

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林男得知酒測沒過，便向警方坦承「大概有喝3瓶啤酒，不過是前一天傍晚的時候喝的」。鑑於酒駕刑責加重修法自1月30日開始適用新規，酒駕修法上路當天，林男即成為板橋警分局轄內首宗被查緝酒駕的案例。

警方表示，酒駕修法新規正式生效，民眾駕車上路將適用更嚴格的酒駕規範，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，並機動巡邏攔查，杜絕酒駕。

為遏止酒駕，立法院臨時會於24日三讀修正道路交通管理處罰條例等法規，加重酒駕刑罰及行政罰相關條文，經總統頒布後於1月30日生效，酒駕未肇事刑責從2年以下徒刑，提高為3年以下徒刑，且明定公路主管機關可公布10年內第2度酒駕累犯的姓名、照片及違法事實，另外，同行者也連坐處罰，可處1.5萬元罰鍰。

政府為了嚴懲酒駕，重新檢討酒駕易科罰金規定，取消三振條款（酒駕第3次才入監），改為個案從嚴審核；法務部公布，自今年1月6日開始至1月14日止，各地檢署針對不准易科罰金，諭知發監執行的酒駕被告，共計67人；另外，13個執行分署同步執行酒駕罰鍰，已累計執行2095案，全部繳清、分期付款、已查扣財產等有效執行的金額逾3500萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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