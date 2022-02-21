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    首頁　>　社會

    響應國際母語日 移民署首創Podcast節目「文化談新事」

    劉德曜（中）在越南結識不少當地朋友並精進自身越語能力。（記者王冠仁翻攝）

    劉德曜（中）在越南結識不少當地朋友並精進自身越語能力。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/21 12:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天2月21日是一年一度的「國際母語日」，移民署為了彰顯新二代對母語重視與學習的企圖心，首創Podcast節目「文化談新事」，由熟練母語文化的新二代企劃製播，邀請新二代暢談學習母語的經驗及趣事，鼓勵新二代多多使用母語，成為未來台灣在國際上的新國力。

    移民署說，本節目主持人是越南新二代陳金鈴及日語移民官王志文搭檔主持，從企劃到製作一手包辦，講述自身學習母語及外語的過程，分享給新住民及新二代參考，為移民署推廣母語增添活潑年輕色彩。

    在今日首播節目中，越南新二代劉德曜及印尼新二代林小婷分享學習母語的過程，由於過去有不少外籍母親擔心影響自己小孩學習中文，因此不敢教小孩母語，但現今正值台灣社會提倡雙語或多語教學，這些觀念已成為過去式。劉與林的母親，從小就積極帶他們返回母國，耳濡目染學母語，利用環境沉浸式學習，自然講出一口流利母語，其發展潛力更為多元與開放。

    近年政府提倡新南向政策，學習東南亞語言正夯，兩位新二代也剖析台灣人學習東南亞語「音意相近，容易理解」，鼓勵大家學習東南亞語言。

    移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署在國際母語日這天製播新二代Podcast節目來推廣多學母語文化，未來每月更新製播1集，並在Firstory等各音樂串流平台播出。

    國際母語日的來由，是聯合國教育、科學及文化組織於1999年提出倡議，從2000年起訂定每年2月21日為國際母語日，目標是向全球宣傳保護語言的重要，促進母語傳播的運動，讓每個語言的創造力與文化都受到尊重。

    林小婷學習印尼傳統舞蹈，培養母國文化素養。（記者王冠仁翻攝）

    林小婷學習印尼傳統舞蹈，培養母國文化素養。（記者王冠仁翻攝）

    移民署首創新住民及其子女Podcast節目「文化談新事」。（記者王冠仁翻攝）

    移民署首創新住民及其子女Podcast節目「文化談新事」。（記者王冠仁翻攝）

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