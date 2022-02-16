印尼3姊妹可留在台灣讀書了 移民署開會決議：免強制驅逐

就讀中山女高一年級小喬寫信向徐國勇陳情，希望3姊妹能留在台灣讀者，不要被驅逐出境。圖為她與國三妹妹秀出護照被蓋上限期出境戳記。（攝）

2022/02/16 19:52

〔記者王冠仁／台北報導〕目前就讀台北市中山女高的印尼籍陳姓女學生「小喬」（化名），她父親因在台涉案被撤銷永久居留證，連帶導致她與兩名妹妹被通知要在3月8日前限期出境，她寫信給內政部長徐國勇求情。移民署今天下午召開陳家3姊妹強制驅逐出國審查會，會中最後做出決議，陳家3姊妹免強制驅逐出境，可繼續待在台灣。

移民署今天下午2點30分召開審查會，依入出國及移民法第36條規定，邀集社會公正人士、學者專家及機關代表等，陳家3姊妹的父母也出席陳述意見。

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移民署說，審查會委員秉持保障人權及維護家庭團聚權的精神，做出不予強制驅逐出國的決議；移民署已在今日將決議結果通知當事人，並協處印尼3姊妹後續居留事宜。

據了解，小喬的父母是印尼台僑，小喬3姊妹都在雅加達出生，目前在台分別就讀高中、國中、國小。小喬父親先到台灣工作取得永久居留證，小喬5歲時才和妹妹及母親以依親身分，來台取得居留。

小喬父親因幫同鄉匯錢回印尼，觸犯銀行法被判刑1年以上，雖緩起訴，但永久居留證被撤銷。移民署日前依規定，通知他在2月9日前離開台灣，小喬和兩個妹妹在3月8日前離台，小喬無計可施，只好寫信給徐國勇求情。

移民署國際及執法事務組副組長李界瑩說明陳家3姊妹不會被驅逐出境。（記者王冠仁翻攝）

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