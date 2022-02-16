為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    印尼3姊妹可留在台灣讀書了 移民署開會決議：免強制驅逐

    就讀中山女高一年級小喬寫信向徐國勇陳情，希望3姊妹能留在台灣讀者，不要被驅逐出境。圖為她與國三妹妹秀出護照被蓋上限期出境戳記。（攝）

    就讀中山女高一年級小喬寫信向徐國勇陳情，希望3姊妹能留在台灣讀者，不要被驅逐出境。圖為她與國三妹妹秀出護照被蓋上限期出境戳記。（攝）

    2022/02/16 19:52

    〔記者王冠仁／台北報導〕目前就讀台北市中山女高的印尼籍陳姓女學生「小喬」（化名），她父親因在台涉案被撤銷永久居留證，連帶導致她與兩名妹妹被通知要在3月8日前限期出境，她寫信給內政部長徐國勇求情。移民署今天下午召開陳家3姊妹強制驅逐出國審查會，會中最後做出決議，陳家3姊妹免強制驅逐出境，可繼續待在台灣。

    移民署今天下午2點30分召開審查會，依入出國及移民法第36條規定，邀集社會公正人士、學者專家及機關代表等，陳家3姊妹的父母也出席陳述意見。

    移民署說，審查會委員秉持保障人權及維護家庭團聚權的精神，做出不予強制驅逐出國的決議；移民署已在今日將決議結果通知當事人，並協處印尼3姊妹後續居留事宜。

    據了解，小喬的父母是印尼台僑，小喬3姊妹都在雅加達出生，目前在台分別就讀高中、國中、國小。小喬父親先到台灣工作取得永久居留證，小喬5歲時才和妹妹及母親以依親身分，來台取得居留。

    小喬父親因幫同鄉匯錢回印尼，觸犯銀行法被判刑1年以上，雖緩起訴，但永久居留證被撤銷。移民署日前依規定，通知他在2月9日前離開台灣，小喬和兩個妹妹在3月8日前離台，小喬無計可施，只好寫信給徐國勇求情。

    移民署國際及執法事務組副組長李界瑩說明陳家3姊妹不會被驅逐出境。（記者王冠仁翻攝）

    移民署國際及執法事務組副組長李界瑩說明陳家3姊妹不會被驅逐出境。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三姊妹面臨遣返！移民署今表示可提供協助暫緩執行
    2022/01/28 13:49

    三姊妹面臨遣返！移民署今表示可提供協助暫緩執行
    3姐妹寫信求情不要遣返回印尼 徐國勇回應了
    2022/01/28 12:35

    3姐妹寫信求情不要遣返回印尼 徐國勇回應了

    防範肺炎侵襲 疫苗對一家老小超重要？！
    三姊妹面臨遣返！中山女高生寫信求徐國勇：讓我們留在台灣念書
    2022/01/28 08:01

    三姊妹面臨遣返！中山女高生寫信求徐國勇：讓我們留在台灣念書
    中國異議人士非法入境被遣返 陸委會：在台頻違規
    2020/11/26 19:31

    中國異議人士非法入境被遣返 陸委會：在台頻違規

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播