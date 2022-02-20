姊控弟冒領失智母戶頭內1千萬 法院判刑1年10月

基隆地院近日審結，認定湯婦兩名兒子觸犯偽造文書罪，分別判處1年10月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2022/02/20 16:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名湯姓老婦人從過世的丈夫手中取得多處房產，並協議將來把出租的房子贈與兒子們，但租金仍歸湯婦所有。2015年間，湯婦因中風失智，2個兒子冒領母親1千萬元存款。湯婦過世後，其女兒發現弟弟的行為而提告。基隆地院認定湯婦2名兒子觸犯偽造文書罪，分別判處1年10月徒刑。

判決書中指出，湯婦2015年間因中風引發失智症，隔年被醫院判定為中度失智症，欠缺正常辨別事理能力；2名兒子卻拿她的存摺與印章，分8次領走帳戶內的1千萬元。湯婦過世後，大女兒清點母親存款時，發現短少1千萬，且是遭2名弟弟取走，認為2人侵害自己繼承權益，且涉犯偽造文書罪，憤而提告。

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湯兄審理時向法官表示，2015年3、4月間，母親中風不方便帶她去銀行，所以口頭吩咐自己與弟弟去取款；而湯兄的辯護人則稱，湯老婦人雖於同年12月被診斷有失智症，但依照顧她的阮姓看護證明，3月間老婦人意識清醒，且依照遺產分配協議內湖房地所有權及房屋租賃關係，均屬於兄弟2人，所以領取自身租金，主觀上並無故意偽造私文書行為。

湯弟則稱，取款時母親意識清楚，要哥哥把內湖的租金分給兄弟2人，各5百萬，才會去取款；2009年分割遺產協議時，就提及房產租金問題，依協議內容是兄弟2人收，代書是姊姊找的，若有問題，當初怎麼可能同意。

法官調查，湯婦是2015年1月中風，還罹有失語症，生活起居需照護人員照顧，雖可下床坐輪椅活動，但行動和溝通反應，仍未達正常，同年又被診斷為失智症，對複雜語意無反應，無自行言語，對於親人辨識度低，出院後身心狀況反覆不定，難認定湯老婦人同意兄弟2人提領存款。

湯女也向法官表示，財產分割時雖有向代書反映租金部分，但對方稱實際狀況無須與協議內容相符，10多年來租金都是母親收取。

法官認為，阮姓看護後嫁給湯兄，兩人有利害關係證詞難採，且10多年來2兄弟均未對租金交付給母親提出疑義，卻於母親失智時才提領，有違經驗法則，故認定兄弟2人觸犯偽造文書等8罪，分別判處有期徒刑10月，應併執行有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

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