社頭地產家族為57坪分兩派 兄向妹追討110萬財產不成

彰化地方法院。（資料照）

2021/03/21 14:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為了57坪土地，家族男女大對決！彰化縣社頭鄉一家族，老父去世後留下57坪的角邊地，為了這塊土地，哥哥、弟弟與姐姐、妹妹分成兩派爭鬥，男生主張嫁出去的女兒不能回來爭產，但女生認為父親生前及遺矚並未提到女生不能分配財產，因此要求分割娘家遺產，哥哥一氣之下，把當初「奉父之命」匯給妹妹的110萬索討回來，哥哥認為當初匯這筆錢的條件是「女生不爭財產」，今妹妹不守承諾，提出不當得利之訟。

審理的法官認同妹妹所說，這110萬是老父給她的嫁妝，分配遺產與嫁妝沒有對價關係，因此不用返還這筆錢給哥哥。

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這起「家族爭產」近來成為社頭巷議的焦點，因為陳姓家族在地方擁有大筆土地，老父去世後，子女為了57坪的對簿公堂，「手足相殘」有如八點檔翻版，令人不勝噓唏。

陳姓家族的大家長是名營建商，前年以84高齡去世，他共有2子、2女，生前擁有大片土地，為規避遺產稅，土地逐一變賣，所得贈與2名兒子，大女兒早年出嫁時獲得150萬元的嫁妝，二女兒遲遲未嫁，她一直跟老父居住，老父留給她家裡僅剩的57坪角邊地種菜，父親曾向家人說「妹妹較晚嫁，這塊地就留給她當嫁妝」。

陳父過世前，妹妹嫁人，這塊57坪大的角邊地也賣給建商，惟妹妹並未獲得悉數土地所得，父僅指示哥哥匯錢給2姐妹，2人各分得110萬元。

而父親死後，妹妹提出「財產分割訟訴」，哥哥認為，妹妹不守承諾，沒有誠信，判決書說，當初給付110萬的目的是妹妹拋棄繼承，但妹妹未遵守約定，回娘家爭家產，出爾反爾，有違誠信，天理難容，這筆錢即屬「不當得利」。

法官傳喚姊姊當證人，姊姊說，她只知道父親說要把這塊土地留給妹妹作嫁妝，後來賣掉，交待哥哥把110萬元匯給妹妹，至於是否有提到「不得爭家產」她並不清楚。

妹妹說，這筆錢是哥哥秉父之命匯給她，父親生前為了節稅，把土地變賣，所得再贈與哥哥、姊姊、弟弟，她因為較晚嫁人，沒有獲得任何贈與，這筆錢是「父親給我的嫁妝」。

她說，哥哥口口聲聲說，這筆錢與「拋棄繼承」有對價關係，但父親生前處置遺產時並未提到女生「拋棄繼承」，更沒有提到匯錢給女兒之事，哥哥匯錢給她時也未聲明「任何條件」，因此她不用還這筆錢。

審理法官認為，被告雖稱匯款條件係兩造就其父身故後之財產配置的協議，然為被告否認，辯稱爭款項係其父生前承諾贈與之現金，兩造間並無就其父遺產達成何協議等語，原告亦未提出相關證據證明，其主張自難採信；哥哥並無法證明匯款110萬元給妹妹的條件是「妹妹拋棄繼承」，因此無法證明這110萬元是不當得利，判決妹妹勝訴。

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