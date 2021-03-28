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    首頁　>　社會

    女子拒付父母扶養費 假離婚又假贈與土地給兒子

    台東地方法院。（資料照）

    台東地方法院。（資料照）

    2021/03/28 14:35

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東胡姓女子被法院判決應按月支付共2萬6千元扶養費給雙親，她為營造名下無財產、收入低假象，先與丈夫離婚，又將名下3筆土地贈與兩個孩子，結果被父母再告上法院，台東地方法院判決塗銷土地產權移轉登記。

    胡姓老夫妻在山區擁有多筆土地，早年分配家產給子女，不料過程中引起連番的家族爭產訴訟，胡姓老夫妻以名下無財產可維持生活，又因年邁疾病纏身，生活無法自理為由提告，台東地方法院判決胡姓女兒須按月支付雙親各1萬元、1萬6千元扶養費。

    兩老訴請法院主持公道多年，胡女與姐夫之間也曾衍生侵權損害賠償官司，姐夫曾指控胡女為了逃避扶養費，以隱暪財力。這部分，法官認為無關訴訟，並未追究論斷真偽，不過，胡女贈興土地給兩個孩子，法官認定是脫產行為，判決塗銷登記。

    胡女被判付扶養費，卻未依法給付，父母於是向法院聲請強制執行，法官查封她名下3筆土地要拍賣，胡女趕緊付清欠款，但拿回土地後，未再支付扶養費，並將名下3筆土地以贈與名義，過戶給2個孩子。

    胡姓老夫妻要不到扶養費，又發現女兒脫產，氣得再提告，請求法院判決土地移轉撤銷，並回復原狀。

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