隱形豪門鬩牆！ 「水晶蝦大王」遭3姊妹控教唆黑道逼讓豪宅

新店望族傳出手足為錢鬩牆，余姓商人近日被3名姊妹指控，教唆黑道人士到亡母名下的豪宅騷擾，要求3姊妹搬移讓出。（記者闕敬倫翻攝）

2021/01/20 16:17

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區知名望族近日爆出子女為錢反目的事件，被稱為「水晶蝦大王」的余姓商人被3名姊妹指控，提領走父親名下的帳戶現金及基金近3千萬元，從去年開始，為了爭搶癌逝母親名下的豪宅，商請有犯罪前科的黑道人士到豪宅住處騷擾，11月期間甚至有4名黑衣人曾持租約進屋，要求3位姊妹搬離，余男還威脅「要讓黑衣人留下來陪睡」；據警方調查指出，豪宅產權由余家5位兄弟姐妹共同持有，余家二姊與自稱租客的鄭姓男子目前皆互相提告，現持續通知雙方在期限內到案說明。

第四台接線致富 余男是新店望族獨生子

據了解，余家早年從事第四台接線生意，進而日進斗金致富，是新店地區知名望族，家族對外行事低調，可謂「隱形豪門」。余家共生養4女1男，余男在家中排行第4，上有3個姐姐，下有1個妹妹，從學校畢業進入社會後，余男在父親金援下，陸續開創觀賞蝦養殖公司、羊肉爐餐廳及連鎖飲料店。

請繼續往下閱讀...

現年35歲、外號「水晶蝦大王」的余男與政商界、警界關係良好，余家三姊近日公開指控，余男多年來不僅掏空父親近3千萬資產，還覬覦母親2018年8月因癌症過世後，遺留在新店寶強路市價上億元豪宅。

12月8日晚間8時許，余家二姊向警方報案，指控余男私自以每個月3萬元的租金，將「屬於自己」的豪宅房間出租給一位25歲鄭姓男子，鄭男當時帶領3位黑衣人進入屋內，向她出示房屋租賃契約書，要求姊妹3人及多名孩童搬走。

派出所員警獲報到場，調閱資料時發現，租客鄭男曾涉及毒品、擄人、幫派等案件，經請示台北地檢檢察官指出，鄭男4人是否符合「侵入住宅」要件仍有疑義，因此未對4名進屋人士進行逮捕，而余家二姊則對鄭男等人提出違反刑法侵入住宅告訴。

余家三姊表示，余父2017年因開刀變成植物人，余母則在1年後罹癌逝世，她們3個姊妹及數名小孩居住的房子，目前還掛在母親名下，黑衣人當晚進屋聲稱是「拿錢辦事」，期間有致電給余男，並商請律師背書，余男當下向律師說「要家人離開」，不然就要請黑衣人在屋內陪3姊妹睡一晚。

12月9日晚上9時許，鄭男向警方報案指控，余家二姊與其丈夫劉男在當天凌晨2點，商請黑衣人持球棒進房毆打他，並取走鑰匙及合約書影本，因此向余家二姊提告傷害罪及妨礙自由。

余男委任律師指稱，余男去年11月將「自己的」豪宅房間出租給鄭男，鄭男當時帶女友入住，遭姊妹指控侵入住宅，在12月9日當天，余家姊妹甚至找來黑衣人，將鄭男打得破血流。

余家三姊說，余男教唆黑道騷擾3個姊妹，企圖要她們交出過世母親留下的上億豪宅，但警方期間獲報到場，辦案態度消極，有次報案遭員警嗆說，「不要再打電話了，你們家的事自己處理」；她懷疑余男已和警方打過招呼，因此員警對黑道騷擾3姊妹等情事，皆無積極作為。

據警方指出，由於獲報案件牽涉產權糾紛，警察無從介入，目前雙方已互相提出告訴，經派出所聯繫，提報的余女及鄭男皆未到案說明，新店警分局已製發通知書去函2人，後續逾期未到，將移案至檢調偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法